Der Ausschuss prüft die eingegangenen Bewerbungen und die Wählbarkeit der Bewerber. Diese werden dann als Kandidaten zugelassen und es wird die Reihenfolge der Namen auf dem Wahlzettel festgelegt. Diese richtet sich nach dem Eingang der Bewerbungen, doch da zwei Bewerbungen am vergangenen Montag gleichzeitig aus dem Briefkasten geholt wurden, wird ausgelost, wer an sechster und siebter Stelle stehen wird. Laut der Tagesordnung geht es in der Sitzung auch noch um Erläuterungen zu öffentlichen Kandidatenvorstellung. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, während der Sitzung um das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske nach FFP2-Standard.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Montag, 22. Februar, 18 Uhr. Die Bürgermeisterwahl ist am Sonntag, 14. März. Falls keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht, gibt es am Sonntag, 28. März, einen zweiten Wahlgang. Zu diesem gäbe es dann eine erneute, kurze Bewerbungsfrist vom 15. bis 17. März, so dass sich das Kandidatenfeld verändern könnte.

Mit Stand am Freitagmittag gibt es folgende Bewerber. Ein Klick auf den Namen führt zum Porträt:

Andreas Sporrer (Singen)

Bettina Mink (Nenzingen)

Bisher unbekannte Person an dritter Stelle

Michael Stadler (Schleiden in der Eifel)

Hans-Peter Rothacher (Orsingen)

Karin Chluba (Radolfzell)

Peter Liebl (Güttingen)

Sabine Hins (Orsingen)

Carmen Haberland (Rielasingen-Worblingen)