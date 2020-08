Ein 36-Jähriger war laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem VW auf der Autobahn 98 unterwegs, als ein Reifen platzte. Dadurch geriet das Fahrzeug nach links gegen die Schutzplanke, wurde nach rechts abgewiesen, durchfuhr den Grünstreifen, geriet zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und kam anschließend zum Stehen.

Der Fahrer blieb dabei unverletzt, so die Polizei. Am VW entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt rund 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des Fahrzeugs war die Richtungsfahrbahn bis gegen 21.15 Uhr voll gesperrt.