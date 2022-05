Das Zelt steht, alles ist organisiert, die Musiker sind bereit: Dem Verbandsmusikfest, das der Musikverein Orsingen anlässlich seines 125-jährigen Bestehens von Freitag bis Sonntag ausrichtet, steht nichts mehr im Weg. Die Zeltöffnung findet am Freitag, 13. Mai, um 15.30 Uhr statt.

Die Veranstalter sind überzeugt davon, dass dieser Tag ein Glückstag wird. Immerhin feiert die extra zusammengestellte Verbandsseniorenkapelle dann Premiere.

Partynacht ab 21 Uhr

Sie gestaltet die Festeröffnung mit Bieranstich und Handwerkerhock. Um 18.30 Uhr übernimmt der Musikverein Harmonie aus Beuren an der Aach. Auch an die jungen und junggebliebenen Musikfans wurde gedacht: Sie starten um 21 Uhr mit der Froschenkapelle Radolfzell in die Partynacht.

Am Samstag öffnet das Zelt um 17.30 Uhr. Ab 18 Uhr spielt die Blaskapelle Polka Cabana. 17 Musiker aus der Region westlicher Bodensee und Donautal spielen alles von traditioneller Blasmusik bis zu Pop und Schlager.

Ernst Hutter und die Egerländer

Um 20.30 Uhr folgt ein musikalischer Leckerbissen, auf den sich die Veranstalter besonders freuen: „Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten – Das Original“, die als erfolgreichstes Blasorchester der Welt gelten, werden die Gäste bis etwa 23.30 Uhr mit ihrem typischen Egerländer Sound unterhalten.

Auch sie haben Grund zum Feiern: Seit zwanzig Jahren ist Ernst Hutter als Nachfolger von Ernst Mosch aktiv. Für diese Veranstaltung gibt es unter www.musikfest-orsingen.de und an der Abendkasse noch Karten.

Gottesdienst und Festumzug

Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Die Trachtenkapelle Oberteuringen begleitet anschließend den Frühschoppen. Um 13 Uhr wird es voll und bunt in Orsingen, dann beginnt die Aufstellung der Verbandskapellen zum Festumzug, der eine halbe Stunde später durch den Ort ziehen wird.

Am Zelt spielt der Gesamtchor der Verbandskapellen dann den von Ernst Hutter für das Jubiläum komponierten Marsch „Graf Leopold“, dirigiert von Hutter selbst. Das Festwochenende klingt mit dem Musikverein Steißlingen und der Bauernkapelle Mindersdorf aus.