Die Gewerbeschau hat in Orsingen-Nenzingen schon Tradition. Immerhin findet am 7. und 8. Mai bereits die siebte Auflage statt. Fünf Jahre liegt die letzte Schau zurück. Ursprünglich hatte der Rhythmus drei, dann vier Jahre betragen.

Dass es diesmal länger dauerte, hat zwei Gründe: Der Musikverein Orsingen feiert sein 125-jähriges Bestehen am Folge-Wochenende und braucht dafür auch ein Zelt. Die Verantwortlichen schlugen daher vor, sich die Kosten für den Auf- und Abbau zu teilen. Und aufgrund der Pandemie hätte die Veranstaltung 2021 sowieso nicht durchgeführt werden können. „In dem Fall eine glückliche Fügung“, sagt Nikolaus Langner, der die Gewerbeschau federführend organisiert.

37 Aussteller bei der Schau

Der örtliche Gewerbeverein hat über 50 Mitglieder. Nicht alle machen mit, manche haben keine Zeit, andere scheuen den Aufwand. Doch Langner hat wieder 37 Aussteller beisammen, darunter auch einige überregionale wie die AOK, EnBW, BEKRA und den BLHV. Auch die Sozialstation Stockach stellt sich vor. Neu dabei sind die Therapiepraxis Annabell und der Wolf und die Villa Klang.

Die Gemeinde präsentiert ihren künftigen Internetauftritt und hat Werbeartikel mit dem neuen Logo im Gepäck. Am gleichen Stand informiert der Nachbarschaftshilfeverein Hand in Hand über seine Arbeit. Zeitgleich lädt die Feucht Agrotherm GmbH zum Tag der offenen Tür in ihren Betrieb der Nahwärmeversorgung ein.

Kein Hubschrauber mehr

Die Gewerbeschau läuft am Samstag von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Rad- und Motorsportverein Orsingen sorgt in der Halle für Kaffee und Kuchen, im Zelt bewirtet der Orsinger Bioladen. Auch draußen wird es eine Verpflegungsmöglichkeit geben, berichtet Langner.

Er hat die Planung voll im Griff. „Ich habe das schon zweimal gemacht und orientiere mich an den Notizen von damals“, verrät er. Die einzige gravierende Veränderung sei, dass es keinen Hubschrauber gebe. Der passe aus heutiger ökologischer Sicht einfach nicht mehr.