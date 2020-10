von Susanne Schön

Groß war das Interesse an den Tagen der offenen Tür in der Villa Klang. „Die Villa Klang ist eine Begegnungs-, Bildungs- und Beratungseinrichtung, die über Orsingen-Nenzingen hinaus allen interessierten Menschen offen steht“, erklärt die Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH, Melanie Geiges. Sie betont, dass die Villa Klang keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten, insbesondere von Vereinen, sein will. „Wir wollen Lücken schließen und vernetzen.“

Großes Interesse herrschte an den Tagen der offenen Türe in der Villa Klang, doch nie drangvolle Enge. Bild: Susanne Schön

So waren unter den Besuchern auch Gemeinderäte und Mitglieder der örtlichen Vereine zu finden. Aber auch Interessierte aus den Nachbargemeinden überzeugten sich von den Räumen und Konzepten der Villa Klang. Das Programm für den Oktober ist bereits auf der Homepage veröffentlicht. „Das Programm für den ersten Monat steht“, freut sich Melanie Geiges. Es werde monatlich dem Bedarf angepasst. Im Mittelpunkt stehen nachbarschaftliche und generationenübergreifende Begegnungen. Zudem soll Raum für Beratung, Austausch und Vernetzung entstehen.

Ergänzung von und mit Nachbarschaftshilfe

Schnittmengen ergeben sich mit dem Nachbarschaftshilfeverein „Hand in Hand“. Doch betonte Melanie Geiges im Gespräch mit deren Mitgliedern und Gemeinderäten, dass man sich nicht in Konkurrenz sehe. Im Gegenteil, gerne verweise sie auf die Angebote von „Hand in Hand“. Vieles davon könne die Villa Klang nicht leisten. Sie sieht eine große Chance darin, dass die Angebote der Villa Klang nicht so verbindlich wie bei einer Vereinsmitgliedschaft seien. „Man kann passende Angebote nutzen. Und man kann sich selbst mit seinen Fähigkeiten in Projekten ehrenamtlich im individuellen Rahmen einbringen“, fügt sie an.

Melanie Geiges freute sich mit Angelika Muffler-Mayer über das große Interesse. Schön sei es auch gewesen, dass sich alle an die Hygienevorschriften gehalten hätten und man niemand wegschicken musste.

„Man merkte deutlich, es ist Zeit für unser Angebot“, zog Melanie Geiges ihr Fazit. Gespannt wartet sie nun, wie die verschiedenen Treffs angenommen werden und welche Impulse für die Zukunft aus der Ideenwerkstatt kommen.