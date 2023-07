Gegen 22.40 Uhr sei der 24-Jährige mit einem Mercedes auf der K 6164 von Radolfzell in Richtung Steißlingen unterwegs gewesen. Am Kreisverkehr zur L223 sei das Auto im Kreisel mit einem Audi kollidiert. Der junge Mann sei jedoch einfach weitergefahren. Die 55-jährige Beifahrerin des Audis habe durch den Zusammenstoß einen Schock und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Der Schaden am Audi betrage 20.000 Euro. Kurze Zeit später habe eine Polizeistreife den an der Front stark beschädigten Mercedes im Rahmen der Fahndung auf der L191 in Fahrtrichtung Stockach festgestellt.

Im Kreisverkehr Zollbruck habe der 24-Jährige sein Auto gestoppt, sei Richtung Nenzingen zurückgefahren, in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Grundstücksmauer geprallt. Dabei habe er leichte Verletzungen erlitten.

Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen festgestellt und er habe im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben müssen. Der Schaden am Auto betrage rund 7000 Euro, zur Mauer sei noch nichts bekannt.