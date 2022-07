Ein noch unbekannter Betrüger hat sich in der Nacht auf Mittwoch Geld erschwindelt. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, habe der Unbekannte gegen 4 Uhr nachts an der Haustür eines 39-Jährigen in der Straße „Am Krebsbach“ geklingelt. Dann habe er dem Mann weiß gemacht, er benötige dringend Geld zum Tanken, da der Tank seines Autos leer sei. Der 39-Jährige habe ihm daraufhin etwas Bargeld gegeben. Im Anschluss sei der Betrüger mit einem silbernen Ford Focus davongefahren. Der Unbekannte wird als etwa 20 Jahre alt, mittelgroß und schmächtig beschrieben.

Die Polizei rät zur Vorsicht vor dem Betrüger und bittet Menschen, bei denen er sich mit derselben Masche gemeldet hat, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (07771) 93910 zu melden.