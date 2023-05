Ein Unbekannter hat am Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr eine Unfallflucht in der Braunenberger Straße begangene. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. So sei der Unbekannte auf der Braunenberger Straße in die ortseinwärtige Richtung gefahren. Dabei sei er laut Mitteilung mit seinem Fahrzeug gegen eine Gartenmauer geprallt. Von der Mauer seien dadurch angebrachte Ziegelsteine auf die Straße gefallen.

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, sei er anschließend jedoch weitergefahren. Die Polizei bittet daher um Hinweise auf den Flüchtingen unter der Telefonnummer 07771 93910.