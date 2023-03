Laut einer Pressemitteilung der Polizei am Montag haben unbekannte Täter am vergangenen Donnerstag einen mobilen Jägerstand aus Holz auf einem Metallanhänger in der Brielstraße in Nenzingen angezündet. Gegen 18 Uhr sei die Feuerwehr Orsingen-Nenzingen mit 17 Mann zu dem Brand ausgerückt. Das Feuer habe sich zudem bereits auf ein angrenzendes Schilfgebiet ausgebreitet gehabt, doch die Einsatzkräfte hätten es zeitnah löschen können. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Brielstraße beobachtet haben, sich unter 07771 93910 beim Polizeirevier Stockach zu melden.