von Susanne Schön

Eigentlich wählte Anke Miersch den Schritt in die Selbstständigkeit in der Hoffnung auf bessere Arbeitsbedingungen. Die 50-jährige ambulante Alltagsassistentinnen aus Orsingen-Nenzingen wollte enorme Überstunden nicht mehr hinnehmen. Doch zufrieden ist sie in ihrer aktuellen Situation nicht: Denn trotz des hohen Bedarfs an ihrer Arbeitsleistung könne sie ihren Beruf als Selbstständige nicht im gewünschten Umfang ausüben. Denn dafür müsste sie direkt mit den Krankenkassen abrechnen. In Baden-Württemberg bräuchte sie dazu als Einzelperson aber einen Kooperationspartner oder Mitarbeiter.

Mögliche Partner seien aber mehr daran interessiert, sie als Pflegekraft einzustellen. Und gleich zu Beginn ihrer Selbstständigkeit sei ihr die Verantwortung durch die Anstellung von Mitarbeitern zu groß. Erst möchte sie ihren Kundenkreis haben. „Mein ehemaliger Arbeitgeber, ein lokaler Pflegedienst, schließt jegliche Kooperation trotz Personalmangels kategorisch aus. Trotzdem wurde ich schon zweimal um Unterstützung gebeten, da er seinen Patienten nicht mehr gerecht werden kann“, schildert Miersch.

Der Grund: Bei Urlaub oder Krankheit gibt es keine Vertretung

Wie Pascal Murmann, Pressesprecher des Ministeriums für Soziales und Integration, erklärt, ist die Anerkennung von Einzelpersonen als Angebot zur Unterstützung im Alltag nach der Unterstützungsangebote-Verordnung ausgeschlossen. Grund sei das Ziel einer qualitätsgesicherten Angebotserbringung. Dabei spiele Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit eine Rolle. Gerade diese könne bei Einzelpersonen beispielsweise im Hinblick auf Urlaub oder Krankheit nicht gesichert werden. „Unter Berücksichtigung der besonderen Schutzbedürftigkeit der betroffenen Pflegebedürftigen und nicht zuletzt zum Schutz vor Überforderung der Einzelperson“ erfolge daher eine bewusste Beschränkung.

Sozialminister kontaktiert

Anke Miersch berichtet, sie habe Sozialminister Manfred Lucha angeschrieben, um eine Sondergenehmigung zu erhalten und langfristig die Beschränkungen für die Abrechnung mit den Krankenkassen aufzuheben. Doch habe sie keine Antwort bekommen. „Zahllose hilfsbedürftige Menschen und ihre Angehörigen kommen auf mich zu und wollen von mir betreut werden“, sagt sie. „Ich kann aber noch immer lediglich die Verhinderungspflege mit der Kasse abrechnen und das auch nur, wenn die Kasse einverstanden ist. Ich muss also in jedem Einzelfall nachhaken und schweren Herzens Patienten ablehnen, die bei den Pflegediensten nicht unterkommen, da diese personell unterbesetzt sind und kein neues Personal finden.“

Der Bedarf ist da

Dabei werde ihr beim Blick auf den demographischen Wandel in Stockach bang: „Menschen, die hier wohnen, müssen Angst haben, alt zu werden. Durch den Anstieg der älteren Altersgruppen ist ein Anstieg der Personen zu erwarten, die betreut werden müssen, gleichzeitig ist aber ein Abschwung in der Personengruppe zu verzeichnen, die der Betreuung dienlich sein könnte.“ Der Bedarf an Betreuungsdiensten sei enorm.