Die beiden sprachen den Mann laut einer Pressemitteilung der Polizei gegen 19 Uhr auf Spanisch an. Da der 77-Jährige diese Sprache verstand, entwickelte sich ein Gespräch, in dessen Verlauf die zwei Frauen ihm anzügliche Angebote machten und aufdringlich wurden, so die Polizei. Er konnte sie abwimmeln und die Frauen fuhren in einem weißen Auto davon.

Der 77-Jährige bemerkte dann, dass seine hochwertige Armbanduhr mit Gravur verschwunden war, konnte das Kennzeichen aber nicht mehr ablesen. Die zwei Frauen werden folgendermaßen beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, leicht untersetzt, dunkelbraunes bis schwarzes mittellanges Haar und dunkle Kleidung.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Stockach unter 07771/9391-0 entgegen.