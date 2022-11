Orsingen-Nenzingen vor 1 Stunde

Teurer, aber trotzdem günstiger als anderswo? Orsingen-Nenzingen erhöht die Hundesteuer

Die Hundesteuer steigt in Orsingen-Nenzingen – erstmals seit 2015, dafür aber deutlich. Was der Gemeinderat beschlossen hat und was die Verwaltung dazu anmerkt.