Der sich ausschleichende Winter hat zwar kaum Schnee und Glätte gebracht. Dennoch sind Regelungen zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege notwendig. Diese werden in der Streupflichtsatzung der Gemeinde aufgeführt. Die bisherige Satzung stammt aus dem Jahr 1989. Sie wurde anhand der aktuellen Mustersatzung des Gemeindetags in der Fassung vom Oktober 2021 überarbeitet.

Nur noch eine Straßenseite

Hauptamtsleiterin Angelina Wind führte aus, die aktuelle Rechtsprechung besage, dass es bei innerörtlichen Straßen ohne Gehwege in der Regel ausreiche, bei winterlicher Glätte auf einer Straßenseite einen Streifen zu bestreuen. Bisher lautete die Vorgabe, auf beiden Seiten einen entsprechenden Bereich zu streuen. Dies sei rechtlich nicht zulässig. Die Satzung sehe nun eine jährlich wechselnde Räum- und Streupflicht vor.

Bußgelder waren noch in D-Mark aufgelistet

Künftig seien bei Straßen ohne Gehwege in ungeraden Jahren die Anlieger mit ungeraden Hausnummern verpflichtet, auf ihrer Straßenseite die notwendigen Flächen zu räumen und zu streuen. In geraden Jahren gelte diese Pflicht für die Anlieger mit geraden Hausnummern. Hier kam die Frage auf, ob diese Regelung wirklich so empfohlen worden sei. Dies bestätigte Angelina Wind und sagte, die Verwaltung werde im Amtsblatt beizeiten darauf hinweisen.

Weitere Änderungen und Ergänzungen betreffen den Umfang der Reinigungspflicht und -zeiten sowie des Schneeräumens beispielsweise an Bushaltestellen. Außerdem wurden die Bußgelder angepasst, die noch in D-Mark festgesetzt waren. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die neue Streupflichtsatzung zu erlassen. Diese wird öffentlich bekanntgemacht und der Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt.