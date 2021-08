von Claudia Ladwig stockach.redaktion@suedkurier.de

SPD-Bundestagskandidatin Lina Seitzl sieht eine Aufgabe der Politik darin, ansprechbar zu sein. Ihr Anliegen ist es deshalb, möglichst im ganzen Wahlkreis mit den Menschen in Kontakt zu kommen.

In der Villa Klang, einer Begegnungs- und Beratungseinrichtung in Orsingen, traf sie auf SPD-Anhänger und andere interessierte Bürger. Sie stellte ihre Schwerpunkte vor und ging auf Beiträge der Anwesenden ein. Die Themen reichten von Klimawandel und Energiewende über Arbeitsbedingungen und Ausbildungswege bis zum Bau von Wohnungen und zur Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeiten.

Über die Villa Klang Die Villa Klang ist eine Begegnungs-, Bildungs- und Beratungseinrichtung, die allen Menschen – auch über Orsingen-Nenzingen hinaus – offensteht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf nachbarschaftlichen, generationenübergreifenden Begegnungen und dem Angebot für Beratung, Austausch und Vernetzung.



Die von Melanie Geiges und Angelika Muffler-Mayer geführte gemeinnützige Einrichtung trägt sich durch Spenden, Sponsoren und Zuschüsse. Dadurch soll ermöglicht werden, dass eine Teilnahme an den Angeboten der Einrichtung unabhängig von der finanziellen Situation einer Familie oder Person möglich ist. (wig)

Seit dem Jahr 2019 im Kreistag

Die 32-Jährige sitzt seit 2019 im Kreistag des Landkreises Konstanz. Kommunalpolitik sei eine pragmatische Art, Politik zu machen und sie wolle Dinge in Umsetzung bringen, sagte sie. Weil aber viele große politische Fragen in Berlin entschieden würden, kandidiere sie jetzt für den Bundestag.

Sie sprach über notwendige Investitionen in die Zukunft. Der Klimawandel stelle die größte Herausforderung dar, ebenso die Digitalisierung. Es gehe aber auch um Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Themen Wohnen und Arbeit

Ein Riesenthema im Landkreis sei das Wohnen. Viele Menschen müssten einpendeln, weil sie sich eine Wohnung hier nicht leisten könnten. Auch Fachkräfte zu gewinnen sei schwer, weil nur sehr teure Wohnungen angeboten würden. Für sie sei völlig klar: Es müsse mehr gebaut werden und zwar gute, klimagerechte, bezahlbare Wohnungen.

Zum Thema Arbeit betonte Lina Seitzl, der technologische Wandel müsse so gestaltet werden, dass er für alle Menschen Sicherheit garantiere. Sie sei für ein lebenslanges Recht auf Ausbildung und Qualifizierung und für eine starke Tarifpartnerschaft.

Jugend für Handwerk begeistern

Zuhörer Reinhard Veit forderte: „Wir brauchen nicht nur Elite an Unis. Wir müssen auch auf diejenigen schauen, die das Ganze tragen, die Handwerker. Wir müssen die Jugend fürs Handwerk begeistern.“

Für Besucher Gunther Roos war wichtig, dass nicht jeder, der Abitur hat, studieren muss. „Aber ein bestimmter Bildungsstand ermöglicht, auf Veränderungen zu reagieren. Wir müssen Bildung an die Leute herantragen, damit sie flexibel reagieren können.“

„Alles ist im Fluss“

Claudia Brackmeyer, SPD-Gemeinderätin in Bodman-Ludwigshafen, stellte fest: „Wer ein Interessengebiet wählt, muss sich im Klaren sein, dass sein Beruf in 20 Jahren anders aussieht. Alles ist im Fluss, das muss in die Köpfe.“

Die arbeitende Bevölkerung werde in Zukunft zu klein sein, um die anfallende Arbeit bewältigen zu können. Sie sehe es so: „Was eine Maschine macht, soll der Mensch nicht tun. Es gibt genug andere Arbeiten, die er tun kann.“

Für starke Sozialpartnerschaft

Was welche Arbeit wert sei, könne Politik nicht allein beantworten, dazu brauche es eine starke Sozialpartnerschaft aus Staat, Gewerkschaften und Arbeitgebern, sagte Lina Seitzl. Hinzu kämen Fragen zu Aus- und Weiterbildung und verschiedenen Arbeitszeitmodellen. Ihrer Erfahrung nach seien die Arbeitsbedingungen, vor allem in der Pflege, das weit größere Problem als die Entlohnung.

Hier hakte Karin Chluba ein und sprach über das Ehrenamt in Rettungsdiensten. „Wir müssen umdenken, denn wir stemmen wesentliche Dinge mit dem Ehrenamt, das ist vielen nicht bewusst. Es ist skandalös, dass die Feuerwehr bei uns auf dem Ehrenamt basiert.“

Herausforderung Energiewende

Mit Blick auf die notwendige Energiewende forderte sie, man müsse ganzheitlich betrachten, welche Maßnahmen wo sinnvoll seien und die beste Lösung für den jeweiligen Ort finden. „Dann können wir künftig an ganz vielen Orten energieautark sein.“ Lina Seitzl bestätigte, der Energiebedarf werde steigen, beispielsweise durch die Elektrifizierung von Autos und Bussen.

„Die Herausforderung ist, schnell Energie herzustellen.“ Sowohl auf Dächern als auch in der Fläche könnten Photovoltaik-Anlagen entstehen, die technischen Möglichkeiten müssten ausgetestet werden. „Aber die Genehmigungsverfahren sind hoch komplex und sehr bürokratisch, das kann so nicht funktionieren.“

Mehr Hilfe bei mentalen Problemen

Melanie Geiges von der Villa Klang nahm schließlich Bezug auf den sozialen Bereich, der breitflächig gefördert werden müsse. „Die Villa Klang gibt es jetzt fast ein Jahr. Viele Menschen sind hier gelandet, die Hilfe im mentalen Bereich brauchen, um arbeitsfähig zu bleiben. Wir fangen die Leute auf, bauen sie auf, geben ihnen Perspektiven.“

Die Begegnungs- und Beratungsstätte Villa Klang in Orsingen. | Bild: Susanne Schön

Psychotherapeuten hätten viel zu lange Wartezeiten, man brauche Leute, die entsprechende Ausbildungen machten, um Menschen mit mentalen Problemen helfen zu können. Sie fragte: „Wie schaffe ich unbürokratisch Möglichkeiten, um Einrichtungen wie unsere zu unterstützen? Es gibt inzwischen bundesweit 560 Häuser, viele von privaten Trägern, viele im Ehrenamt.“

Corona-Folgen bereiten ihr Sorgen

Lina Seitzl zeigte sich besorgt. Sie glaube, dass man insgesamt relativ schnell eine wirtschaftliche Erholung sehen werde und sich auch die Staatsverschuldung noch im Rahmen halte. „Aber die sozialen Folgen der letzten anderthalb Jahre werden uns noch lange beschäftigen. Dafür gibt es keine Lobby, darüber wird nicht groß und öffentlich diskutiert.“

Es gebe zwar Programme vom Bund, diese seien jedoch immer zeitlich befristet. „Ich bin für eine Verstetigung von Mitteln, wenn sich eine Einrichtung etabliert hat. Das gibt den Mitarbeitern Sicherheit.“ In der Gesellschaft müsse ein Umdenken stattfinden, denn jeder könne schnell selbst an einen Punkt kommen, wo er Hilfe benötige.