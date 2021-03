Nach der Umstellung in der Buchführung sehen die Listen im Haushaltsplan auch im zweiten Jahr ungewohnt aus. Kämmerin Gabriele Zimmer hat die wichtigsten Positionen erläutert.

Einige Veränderungen im Ergebnishaushalt resultierten aus der gesamtgesellschaftlichen Situation. Es gebe durch Corona mehr Kurzarbeit und weniger Einnahmen aus der Einkommenssteuer.

Besonders hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Außerdem sei die Schlüsselzuweisung vom Land wesentlich geringer, weil die Gemeinde 2019 mit 2,3 Millionen Euro rekordverdächtige Gewerbesteuereinnahmen gehabt habe.

Auf der Ertragsseite stünden keine größeren Veränderungen. Zimmer sagte, sie habe die Gewerbesteuer gleich hoch kalkuliert. Die Grundsteuer sei konstant, auch die Entgelte für Leistungen der Gemeinde blieben etwa auf Vorjahresniveau.

Etwa ein Drittel der Aufwendungen fließen in den Personalbereich. Von den Anfang Januar vorhandenen 6,4 Millionen Euro an liquiden Mitteln werden am Jahresende noch 4,6 Millionen Euro übrig sein.

Plan ist nicht gleich Umsetzung

Nikolaus Langner (CDU) fragte nach Risiken für den Haushalt. Die Kämmerin sagte: „Wir müssen in den kommenden Jahren die Investitionsseite bedachter planen und sparsam mit diesem Polster umgehen. Wir müssen überlegen, wie wir die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, gewinnbringend anlegen.“

Bürgermeister Bernhard Volk betonte, im vergangenen Jahr hätten außerordentlich viele Investitionen stattgefunden. „Das werden wir so in Zukunft nicht mehr stemmen.“ Er wies darauf hin, dass der Haushaltsplan nicht gleichzusetzen sei mit der Umsetzung. Verzug sei durchaus möglich.

Vorschlag zur Einrichtung eines Bürgerbudgets

Harry Metzger (FWV) war erstaunt, welch geringe Auswirkungen die Corona-Krise auf die Gemeinde habe. „Wir haben viele Sparten in unseren Gewerbegebieten, da müssen wir froh sein.“ Sein Ratskollege Ralph J. Schiel (FGL) schlug ein Bürgerbudget für soziale, gemeinnützige Projekte vor, ein Klimabudget und eine ethische Geldanlage.

Die Räte stimmten Haushaltssatzung und Haushaltsplan einstimmig zu.