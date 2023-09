Beim Orsinger Herbstfest zeigte sich jüngst der Herbst von seiner schönsten Seite. Die Orsinger Vereine hatten wieder ein vielfältiges Angebot geschnürt. Die Präsidentin der Halb-Olfer, Florin Kraft, freute sich über die vielen Besucher. „Es war wieder ein sehr erfolgreiches Herbstfest. Wir waren ein gutes Team“, so ihre Bilanz. Nachdem der Musikverein in der Kirnberghalle die Besucher musikalisch verwöhnt hatte, galt es, über das Oldtimertreffen und den Herbstmarkt zu bummeln. Ottmar Fritschi, Sprecher der Nostalgiegruppe, freute sich, dass auch in diesem Jahr viele ungewöhnliche Fahrzeuge den Weg nach Orsingen gefunden hatten: „Wir gehen selbst gerne auf Oldtimertreffen und organisieren daher gerne selbst eines.“ Strahlende Gesichter gab es nicht nur bei den Orsingern, die tatkräftig mit anpackten, sondern auch bei den Besuchern, die die rund 400 Fahrzeuge bestaunten und gemeinsam fachsimpelten oder Erinnerungen austauschten.

Wolfgang Seliger ist gebürtiger Orsinger und erinnert sich gerne an die Fahrten auf dem Traktor seines Vaters. Irgendwann wurde er verkauft. Umso schöner war es für Seliger, das alte Gefährt auf dem Treffen wiederzufinden. Denn der Steißlinger Besitzer hatte den Traktor dort ausgestellt. So konnte er mit Freunden in Erinnerungen schwelgen. Auch Heinz Richter und seine Frau verbindet viel mit ihrem Ford T aus dem Baujahr 1921. Oft wurden sie aufgefordert, sich für ein Foto zu ihrem Schatz zu stellen, denn sie waren passend gekleidet. Gerne gaben sie Auskunft zu ihrem Auto und erfreuten zwei Jungen, die darin Platz nehmen durften. Doch nicht nur Oldtimer gab es zu sehen. Auf dem Herbstmarkt präsentierten sich Kunsthandwerker mit Schmuck und Filzobjekten, aber auch Orsinger Unternehmen wie Ars vivendi und Wein Riegel sowie die Landwirtfamilien Roth und Joos mit ihren Produkten. Für das Vergnügen der Kinder sorgten eine Hüpfburg und ein Süßwarenstand.