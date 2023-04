Bei seiner jüngsten Hauptversammlung konnte der Kirchenchor St. Ulrich aus Nenzingen einige langjährige Mitglieder ehren. Wie es in einer Mitteilung des Kirchenchors heißt, konnte der Vorsitzende Konrad Martin Günter Trunk würdigen. Demnach singt er seit 25 Jahren im Kirchenchor. Zunächst habe er seine Stimme in zwei benachbarten Chören eingesetzt und ab 2006 dann im Kirchenchor Nenzingen. Pfarrer Jan Lipinski habe die Urkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbandes verlesen und sie ihm anschließend überreicht.

Dem folgte laut Mitteilung die Ehrung für Gabriele Aleksandrowicz für 50 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor. Aleksandrowicz unterstütze nicht nur den Alt mit ihrer Stimme, sondern sie übernehme auch Verantwortung im Chor. So sei sie von 1977 bis 1986 Schriftführerin gewesen und seit 2015 übernehme sie das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Sie sei in dieser Funktion die rechte Hand des Vorsitzenden und helfe immer dann, wenn etwas zu organisieren sei. Außerdem gehörte sie 27 Jahre dem Gesangverein/Frauenchor an, so die Mitteilung. Auch hier habe Pfarrer Lipinski das Begleitschreiben des Diözesan-Cäcilien-Verbandes verlesen und dieses anschließend mit einer Urkunde überreicht.

Auf 60 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor kann Marianne Schlatterer zurückblicken. Auch sie unterstütze den Alt mit ihrer Stimme und übernehme im Chor Verantwortung. So sei sie 1994 zuerst als Beisitzerin und später für zehn Jahre als stellvertretende Vorsitzende tätig gewesen. Zudem habe sie fünf Jahre lang als kommissarische Vorsitzende und seit 2015 wieder als Beisitzerin fungiert. Dem Gesangverein/Frauenchor gehörte sie, so die Mitteilung, 41 Jahre an. Nachdem Pfarrer Lipinski das Begleitschreiben des Erzbischofs Stephan Burger verlesen habe, habe er der Geehrten zudem das Bildnis der Heiligen Cäcilia überreicht.