Nach mehr als 35 Jahren an der Spitze des Unternehmens mit Sitz in Orsingen übergibt Peter Riegel, Gründer von Riegel Bioweine, die Verantwortung an seinen Sohn Felix. Dieser wird laut Pressemitteilung der Firma von seinem Bruder Florian Riegel unterstützt, der für Zukunftsprojekte zuständig ist, sowie von den langjährigen Mitarbeitern Sebastian Beemelmans (Vertrieb), Dieter Hallerbach (Logistik), José Serrano (Einkauf und QM) und Dirk Prohaska (Finanzen).

„Wir arbeiten seit vielen Jahren eng und erfolgreich als Team zusammen und Felix hat an dessen Spitze einen Großteil meiner Aufgaben schon im Lauf der letzten zwei Jahre übernommen“, wird Peter Riegel in der Mitteilung zitiert. Er werde, vom Tagesgeschäft befreit, das Unternehmen weiterhin beratend und als Gesellschafter begleiten.

Spezialisiert auf Import von Bioweinen

Riegel Bioweine ist laut Pressemitteilung aus einem vor 40 Jahren gegründeten kleinen alternativen Einzelhandelsgeschäft in Konstanz entstanden. Anfangs noch als Gemischtwaren-Großhändler mit Wein, Wolle und Umweltschutzpapier, spezialisierte sich das Unternehmen früh auf den Import von Bioweinen.

Seit dem Umzug nach Orsingen um die Jahrtausendwende freut sich das Unternehmen laut Mitteilung über ein kontinuierliches Wachstum. Aktuell vermarkten die rund 90 Mitarbeiter 18 Millionen Flaschen von Orsingen aus.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Gemeinsam mit der Mack und Schühle AG gründete Peter Riegel außerdem die Bionisys GmbH für den Vertrieb von Bioweinen im qualifizierten Lebensmitteleinzelhandel sowie mit Schnapsbrenner Lorenz Humbel die Dschinn GmbH, die im Lauf der Jahre ein umfangreiches Sortiment an Spirituosen aus biologischem Anbau aufgebaut hat.

Neben der Spezialisierung auf 100 Prozent biologisch angebaute Weine versteht sich Riegel Bioweine laut Pressemitteilung als „Vorreiter in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit“. Der Standort Orsingen arbeitet seit dem Jahr 2020 klimaneutral, und das Unternehmen trägt das Nachhaltigkeits-Siegel „We care“ des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau (FiBL) Deutschland.