Vom Architekturbüro Alexander Stemmer wurde die Gestaltung des Vorplatzes ausgeschrieben. Von sechs angefragten Unternehmen gaben zwei ein Angebot ab. Die Firma Flora und Stein aus Nenzingen bietet die Arbeiten zu einem Bruttopreis von knapp 89.400 Euro an. Das konkurrierende Angebot liegt um rund 31 Prozent über dieser Summe.

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, dem günstigsten und wirtschaftlichsten Angebot, also dem des Nenzinger Betriebs, den Zuschlag zu geben. Die notwendigen Finanzmittel stehen im Haushalt 2022 zur Verfügung, wie Kämmerin Gabriele Zimmer in der Ratssitzung bestätigte.