Nach rund drei Jahren seit dem Auftrag ist es nun soweit: Der Gemeinderat von Orsingen-Nenzingen hat der Vorschlägen zur Überplanung und Einführung neuer Grabarten auf den Friedhöfen von Orsingen-Nenzingen zugestimmt. Man habe sich intensiv mit den Vorschlägen befasst und nun einen Masterplan für die kommenden Jahre, erklärte Bürgermeister Stefan Keil in der jüngsten Sitzung. Die Friedhöfe lägen der Gemeinde sehr am Herzen, doch müsse man die Finanzen im Blick behalten und sehen, was wann möglich sei.

Die Überplanung beinhaltet zahlreiche Veränderungen. Diese betreffen die Schaffung neuer Friedhofseingänge, die Standorte der Grüngutcontainer, die Befestigung der Wege, die Umgestaltung von Außenanlagen, den Umbau von Pfarrerräumen zu Toiletten, die Einrichtung von Handwagenstationen, die Umgestaltung der Wasserentnahmestationen sowie die Sanierung der Friedhofsmauer.

Steinstele für Urnenrasengrabfeld

Zu den neuen Grabarten beschloss das Gremium, am neu eingeführten Urnenrasengrabfeld eine Steinstele aufzustellen. Diese wird mit einem allgemeinen Text für anonym beigesetzte Personen sowie mit Namensschildern versehen. Gemeinderätin Antonie Schäuble (FWV) regte an, die Stele zeitnah aufzustellen. Momentan sei dort keine Würde gegeben.

Die gärtnerbetreuten Grabfelder in Nenzingen werden erweitert und für die Baumgräber werden je Friedhof zwei Bäume gepflanzt. Die Verwaltung schlägt Amberbäume vor, die gut mit dem sich verändernden Klima zurechtkommen und eine interessante Blattform mit schöner Herbstfärbung hätten.

Auftrag geht an Planungsbüro

Nach dem Beschluss sollen die Planungs- und Vergabearbeiten für die Tiefbaumaßnahmen an ein Planungsbüro vergeben werden: Befestigung der Wege, Neuverlegung eines Kanals in Orsingen, Außenanlage hinter der Aussegnungshalle sowie Verlegung des Containerstandorts in Nenzingen.

Auf den Hinweis von Harry Metzger (FWV), es sei unmöglich, alles auf einmal umzusetzen, betonte der Bürgermeister, dies sei der Gesamtplan, der gereift sei. Größere Punkte seien sowieso später noch durch den Gemeinderat zu entscheiden.