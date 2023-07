Am Freitag gegen 21.15 Uhr sei eine 18-Jährige mit einem Audi A3 auf der Braunenberger Straße von Nenzingen in Richtung Windegg gefahren. Auf Höhe des Hofguts Braunenberg sei ihr ein älterer silberner Kleinwagen entgegen gekommen, der so weit mittig gefahren sei, dass er den Außenspiegel des Audis gestreift habe. Dadurch sei der Spiegel eingeklappt und gegen die Seitenscheibe geprallt, die daraufhin zersprungen sei. Der unbekannte Autofahrer sei einfach weitergefahren. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer 07771 9391-0 entgegen.