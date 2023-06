Erst nahm sie einer Radlerin die Vorfahrt, dann stahl sie sich aus der Verantwortung. Deshalb sucht jetzt die Polizei nach der etwa 40- bis 50-jährigen Autofahrerin mit blonden, schulterlangen Haaren.

Was war passiert? Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, fuhr am Samstag, 10. Juni, gegen 19.15 Uhr eine 18-jährige Radfahrerin in der Stockacher Straße in Nenzingen auf dem Geh- und Radweg. Plötzlich kam eine dunkle Limousine aus der Einfahrt zwischen einem Pizzaservice und dem Rathaus.

Die von links kommende Radfahrerin stieß gegen das Auto und verletzte sich leicht am Bein. Die Autofahrerin erkundigte sich kurz nach ihrem Wohlbefinden und fuhr dann weg.

Zeugen können sich mit dem Polizeirevier Stockach unter 07771 93910 in Verbindung setzen.