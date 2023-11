Der Musikverein Orsingen hat sein 33. Moschtfescht gefeiert. Bereits am Nachmittag lockten das Kinderprogramm des Vereins, die ofenfrischen Dünnele sowie der Most viele Besucher in die Kirnberghalle nach Orsingen. Der Musikverein schreibt in einer Mitteilung, wie jedes Jahr am letzten Oktober-Wochenende sei die Halle dafür „in ein herbstlich bunt geschmücktes Paradies“ verwandelt worden. Mit Liebe zum Detail wurde viel Wert auf die zum größten Teil selbst hergestellte Dekoration gelegt. In der Mostlaube, der Weinlaube oder an der Wunderbar hatten die Besucher Gelegenheit zum gemütlichen Austausch. Aber es sei vor allem auch ein Fest für die ganze Familie gewesen, schreibt der Musikverein weiter: Neben dem Kinderschminken und einer Kletterwand im Außenbereich gab es ein Bastelangebot zum Mitmachen. Hier konnten die kleinsten Gäste ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zu Essen gab es wie immer traditionelle Dünnele. Diese wurden vor Ort frisch zubereitet und im eigenen Holzofen des Vereins knusprig gebacken. Neben fünf verschiedenen Dünnele-Sorten gab es auch Wurstsalat oder Vesperteller. Der Most wurde wie immer in drei Gärungsstufen angeboten: Süßmost, halbvergoren und Most. In der Weinlaube konnten die Besucher verschiedene Weine vom örtlichen Weinvertrieb probieren. Für die Unterhaltung beim 33. Orsinger Moschtfescht sorgte unter anderem das Ehrenmitglieder-Orchester des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, in dem auch einige Musiker des Orsinger Musikvereins spielten. Das Orchester besteht aus Musikerinnen und Musikern des gesamten Blasmusikverbandes, entsprechend tragen die Mitglieder unterschiedliche Uniformen. Anschließend spielte der Musikverein Winterspüren und brachte laut Mitteilung mit einem abwechslungsreichen Programm eine tolle Stimmung in die Kirnberghalle. Die weiteste Anreise hatte die Blaskapelle Unterroth. Ihre Mitglieder reisten gemeinsam mit einem Bus knapp zwei Stunden aus Unterroth bei Memmingen an. Mehr Informationen zum Verein gibt es unter www.musikverein-orsingen.de.