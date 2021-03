Der Gemeinderat hat sich einstimmig für die Teilnahme an der zwölften Bündelausschreibung 2022 bis 2024 der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH ausgesprochen. Die Gemeinde wird weiterhin Erdgas für sechs Lieferstellen beziehen: für den Ganztageskindergarten Wirbelwind, das Mietshaus Braunenberger Straße 42, die Grundschule Nenzingen, das Rathaus Orsingen und das Dorfgemeinschaftshaus, die Feuerwehr Orsingen und das Rathaus Nenzingen.

Der Verbrauch sei über die vergangenen Jahre relativ konstant geblieben, sagte Gabriele Zimmer, Leiterin des Rechnungsamts. In das Haus in der Braunenberger Straße wird im Zuge des Umbaus eine Pelletheizung kommen. Es sei aber kein Problem, diese Abnahmestelle dann später aus dem Erdgas-Lieferpaket zu nehmen. Bürgermeister Bernhard Volk ergänzte, dass teilweise Heizungen ausgetauscht worden seien, wodurch der Verbrauch inzwischen effizienter sei. Ralph J. Schiel (FGL) regte an, künftig weg von fossiler Energie und hin zu regenerativen Maßnahmen zu gehen. Bernhard Volk sagte, die Verwaltung hinterfrage immer, ob die Effizienz der technischen Anlagen noch gegeben sei. „Wir warten nicht ab, bis eine Heizung kaputt geht. In Einzelfällen haben wir auch vorzeitig erneuert.“

Mit dem Beschluss verpflichtet sich die Gemeinde, das Ergebnis der aktuellen und folgenden Bündelausschreibungen als für sich verbindlich anzuerkennen. Das Dauerbeauftragungsverhältnis kann jeweils zum Ende eines Lieferzeitraums, dieser beträgt drei Jahre, gekündigt werden.