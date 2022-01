Weil im Oktober 2020 das Polizeigesetz in Baden-Württemberg geändert wurde, hat das Land aus Gründen der Rechtsklarheit empfohlen, die Polizeiverordnungen anzupassen. Die Ortspolizeibehörden, also auch die Gemeinde Orsingen-Nenzingen, sind laut Polizeigesetz zum Erlass einer solchen Polizeiverordnung befugt. Das Gesetz nennt außerdem die Regelung für die in dieser Verordnung festzulegenden Ordnungswidrigkeiten.

Zur Unterstützung der Gemeinden hatte der Gemeindetag im Januar 2021 eine Mustersatzung entworfen, die alle empfohlenen Änderungen aufführt und erläutert. Auf Basis dieser Mustersatzung wurde die alte Ortspolizeiverordnung vom September 2008 jetzt überarbeitet.

Bisherige Verordnung wäre 2028 außer Kraft getreten

In der jüngsten Gemeinderatssitzung von Orsingen-Nenzingen erläuterte Hauptamtsleiterin Angelina Wind dem Gremium zwei mögliche Vorgehensweisen: Eine Polizeiverordnung gelte längstens zwanzig Jahre. Falls man sich für eine Änderungsverordnung entscheide, trete die bisher gültige Verordnung daher zum Oktober 2028 außer Kraft und man müsse eine neue erlassen. Entscheide sich das Gremium für den Erlass einer neuen Verordnung, gelte diese ab Inkrafttreten wieder zwanzig Jahre lang. In dieser Zeit sei es natürlich möglich, Änderungsverordnungen zu erlassen.

In Orsingen-Nenzingen habe man sich darüber hinaus entschieden, auf zusätzliche Regelungsmöglichkeiten zurückzugreifen, die der Gemeindetag ebenfalls erarbeitet hatte. Neu sind die Passagen zum Aufstellen von Wohnwagen und Zelten, zur Benutzung öffentlicher Brunnen, zur Belästigung durch Ausdünstungen, zur Belästigung der Allgemeinheit und zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen. Außerdem werde die schon bestehende Regelung zum Leinenzwang für Hunde auf beiden Spielplätzen und in den Bereichen Weiler Zollbruck und Dürrenast beibehalten.

Der Gemeinderat beschloss die neue Ortspolizeiverordnung einstimmig. Diese wird nun öffentlich bekanntgemacht und der Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt.