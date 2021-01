Orsingen vor 3 Stunden

Orsingen hat jetzt eine neue Post-Filiale

In der Nah- und Grundversorgung schließt sich in Form einer Post-Filiale eine Lücke in Orsingen. Die Deutsche Post hat in dieser Woche laut einer Pressemitteilung im Steinäcker 9 in Orsingen eine neue Filiale eröffnet.