Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats folgte in Orsingen die Vertragsunterzeichnung: Bürgermeister Stefan Keil (links) und Christian Hilbert, Projektleiter der Jeder Tropfen Zählt GmbH (rechts), unterschrieben im Beisein von Felix Riegel den Vertrag für die neue Umweltschutzmaßnahme in Orsingen-Nenzingen. Ab Ende Oktober können in jedem Haushalt Speiseöle und Fette gesammelt und zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die Sammelbehälter werden zuvor von zwei örtlichen Vereinen in beiden Ortsteilen an die Einwohner verteilt. Den Anstoß für das Angebot hatte die Firma Riegel Weinimport gegeben, die im Jahr 2022 für herausragende Leistungen im betrieblichen Umweltschutz und vorbildliche umweltorientierte Unternehmensführung mit dem Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden war. Das Unternehmen übernimmt die im ersten Jahr anfallenden Kosten.Bild: Claudia Ladwig