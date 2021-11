Die scheidende Vorsitzende Heike Rossatti durfte bei schönstem Herbstwetter Margit Zeiher, Elvira Schnitte und Detlef Schenk für 40 Jahre Treue zum Chor ehren, so der Kirchenchor Orsingen in einer Pressemitteilung. Ebenfalls für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Andreas Trunz und für 25 Jahre Beate Anselment geehrt. Winfried Durner, Kirchengemeinderatsvorsitzender überreichte den geehrten die Urkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbands.

Nach den Berichten der Kassiererin und der Schriftführerin, sprach die Chorleiterin Nicole Sessler in ihrem Bericht noch über die schwierige Zeit in den vergangenen 19 Monaten und bemerkte, dass sie nie geglaubt hätte, dass das Singen einmal zu einem gefährlichen Hobby werden würde.

Um wieder in den üblichen Wahlturnus zu gelangen, hatte man sich im Vorstand entschieden, dass die anstehenden Neuwahlen nur für ein Jahr gelten sollen. So wurde Harry Metzger zum ersten Vorsitzenden gewählt. Für die ebenfalls aus dem Vorstand scheidende Andrea Fuchs wurde Christian Schnitte zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Renate Schenk und Veronika Stemmer wurden als Beisitzer neu in den Vorstand aufgenommen.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Annette Kühn (Kassiererin), Silke Joos (Schriftführerin), sowie Ferdinand Stemmer, Patricia Lenzinger, Carmen Fritschi und Wilfried Honsel als Beisitzer.

Der neu gewählte Vorsitzende Harry Metzger bedankte sich während der Hauptversammlung bei Chorleiterin Nicole Sessler für ihre Arbeit. Zudem verabschiedete er Martha Lehn nach 58 Jahren Mitgliedschaft. „Sie war eine tragende Stütze im Alt, glänzte immer wieder mit Solopassagen und scheute sich nie vor Neuem, wie zum Beispiel englischer Liedtexte. Auch als Theaterspielerin war sie bis ins Jahr 2000 für den Chor aktiv“, so der Chor in seiner Mitteilung.

Petra Nägele, die zweite Stütze im Alt, verlässt den Chor nach 42 Jahren. „Auch sie hinterlässt eine Lücke als Sängerin, Solistin und Theaterspielerin“, so die Mitteilung. Beide Sängerinnen versprachen dem Chor weiterhin verbunden zu bleiben.