Die Kanalbauarbeiten am Krebsbach in Orsingen laufen nach einer Pause inzwischen wieder: Aber wer baut denn hier eigentlich und warum? Bauherr ist der Abwasserzweckverband Stockacher Aach. Er reinigt in der Gemeinschaftskläranlage zwischen Espasingen, Bodman und Ludwigshafen Abwässer aus den Gemeinden Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Orsingen-Nenzingen, Sipplingen und dem Radolfzeller Ortsteil Stahringen.

Da der moorige Boden immer wieder abrutscht, sind die Arbeiten an den Abwasserleitungen aufwendig. Das Wasser muss von der Baustelle immer wieder abgepumpt werden.

Das Schmutzwasser fließt über 70 Kilometer lange Kanalleitungen in die Kläranlage, wird dort gereinigt und gelangt über die Stockacher Aach in den Bodensee. Um das sensible Ökosystem zu entlasten, ist ein hoher Reinigungsgrad in der Kläranlage wichtig. Sie wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für Millionenbeträge nachgerüstet und modernisiert. Doch um die vorgeschriebenen Standards zu erreichen und zu erhalten, muss auch in die Leitungen investiert werden. „Wir haben zu viel Fremdwasser im System“, sagt Willi Schirmeister vom Abwasserzweckverband. Dies läge an veralteten Leitungen.

Ein solcher Schwachpunkt wurde in Orsingen in einem ersten Bauabschnitt beseitigt. „Wir würden heute mit Trennsystemen arbeiten. Früher wurde einfach alles angeschlossen. Und es gibt viele Drainagen“, erläutert Willi Schirmeister. „Insgesamt werden 640 Meter Leitungen verlegt“, berichtet Ingenieur Harald Güthler. Im Moment gehe es im zweiten Bauabschnitt beim Feuerwehrgerätehaus weiter. Das Gelände im ersten Bauabschnitt sei aber schwieriger gewesen und zudem habe man die Straße queren müssen. Doch nicht nur topografisch ist der Baugrund schwierig. Auch die Zusammensetzung des Bodens bereite viele Herausforderungen. „Der Untergrund ist sehr feucht und moorig“, berichtet Harald Güthler. Und so laufen bereits wieder die Pumpen, damit man überhaupt arbeiten könne.

Landwirt Christian Hübschle, Thomas Burkhardt (Abwasserzweckverband), Ingenieur Harald Güthler, Bürgermeister Bernhard Volk und Willi Schirmeister (Abwasserzweckverband) bei der Übergabe des ersten Bauabschnitts. Dieser kann nun nach Einbau von Kanälen, Schächten und dem Rückbau alter Leitungen wieder landwirtschaftlich genutzt werden.

Im abgeschlossenen Bauabschnitt kann nun Landwirt Christian Hübschle das Gelände wieder für die ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzung vorbereiten. Dabei will er genau im Auge behalten, ob sich das Gelände senkt, damit die Baufirma eventuell nachbessern kann. Normalerweise wurden die Arbeiten so durchgeführt, dass die landwirtschaftliche Nutzung keinen Konflikt darstellt. Doch ist es für den Bewirtschafter wichtig, zu wissen, wo die Schächte und Abläufe sind. Damit sie bei Bodensenkungen und Wasseransammlungen reagieren können.

Die Vergabesumme für die Kanalbauarbeiten lab bei 600.000 Euro. Ingenieur Güthler hofft auf eine Restbauzeit von einem Vierteljahr. Bürgermeister Bernhard Volk sieht das skeptischer, da es in der Vergangenheit Verzögerungen beim Bau gegeben habe.