Mit großen Schritten geht es auf das Verbandsmusikfest des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee in Orsingen zu. Ein solches Fest findet alle vier Jahre statt und die Vorbereitungen dafür sind immens. Der Musikverein Orsingen, der sein 125-jähriges Bestehen feiert, richtet das Festwochenende vom 13. bis 15. Mai aus.

Programm von Freitag bis Sonntag

Das Programm kann sich sehen lassen. Neben der Froschenkapelle aus Radolfzell am Freitag und dem Orchester „Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten – Das Original“ am Samstagabend werden der Festumzug und der Gesamtchor am Sonntagnachmittag mit großer Vorfreude erwartet.

Verband und Ehrenmitglieder Blasmusikverband Hegau-Bodensee: Der Verband umfasst 85 Mitgliedsvereine aus dem Kreis Konstanz, vier Vereine aus dem Kreis Tuttlingen, zwei aus dem Kreis Schwarzwald-Baar sowie einen aus dem Kreis Sigmaringen. In diesen Vereinen gehen rund 5800 Musiker ihrem Hobby nach. Im Verband wird großer Wert auf die Jugendarbeit gelegt, was den erfolgreichen Fortbestand der Vereine gewährleistet. Doch vor allem die langjährigen Mitglieder garantieren ein konstantes und solides Fundament.



Ehrenmitgliedschaft: Nach 40 Jahren aktiver Mitgliedschaft in einem Musikverein wird man zum Ehrenmitglied des Blasmusikverbands ernannt, erhält eine Urkunde sowie eine Anstecknadel und wird zu Ehrenmitgliedertreffen eingeladen. Viele noch aktive Ehrenmitglieder sind weiterhin fit und finden parallel zum Musikverein in anderen Blasmusik-Formationen zusammen. Während andere Blasmusikverbände schon länger Seniorenkapellen haben, gibt es eine solche im Blasmusikverband Hegau-Bodensee bisher nicht.

----------------------------

Befreundete Musikvereine begleiten das Festgeschehen an allen drei Tagen. Und gleich zu Beginn gibt es einen weiteren Höhepunkt: Zur Festeröffnung mit Bieranstich und anschließendem Handwerkerhock spielt am Freitagnachmittag ab 16 Uhr die zu diesem Anlass gebildete Seniorenkapelle des Verbands.

Über 50 Mitwirkenden bis 84 Jahre

Bruno Gaißer hatte die Idee, eine solche Kapelle zu gründen, wie es sie in anderen Blasmusikverbänden bereits seit längerem gibt. Beim Verbandspräsidium rannte er mit diesem Vorschlag offene Türen ein. Auch Verbandsdirigent Helmut Hubov, Stadtmusikdirektor in Stockach, habe sein Einverständnis für das erstmalige Projekt gegeben, erzählt Gaißer und fügt hinzu: „Wer weiß, vielleicht wird das ja die Geburtsstunde eines neuen Verbandsseniorenorchesters?“

Bruno Gaißer hat die Organisation der Verbandsseniorenkapelle übernommen. | Bild: Claudia Ladwig

Seit September hielt er Kontakt mit den Ehrenmitgliedern des Verbandes. Er berichtet erfreut: „Wir bekamen eine derart große Resonanz mit tollen, aufmunternden Feedbacks. 58 Musizierende haben ihre Teilnahme fest zugesagt.“ Musikalischer Leiter dieses Projekts ist Markus Sauter, Ehrendirigent des Musikvereins Orsingen, und hauptberuflich Posaunist bei der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz. Die Mitwirkenden sind zwischen 51 und 84 Jahre alt, die Register der Kapelle sind durchweg ausgewogen besetzt.

Erste Aktion mit Ehrenmitgliedern

Alle seien begeistert, viele konnten die drei geplanten Proben kaum erwarten, so Bruno Gaißer. Dann war es endlich so weit: In der Kirnberghalle trafen über 50 Musiker, darunter vier Frauen, ein, um gemeinsam zu spielen. Andreas Fritschi, Präsident des ausrichtenden Musikvereins Orsingen, sagte zur Begrüßung, er sei froh und stolz, dass so viele die Einladung angenommen hätten.

„Wir freuen uns richtig darauf, es ist die erste Aktion mit den Ehrenmitgliedern.“ Er selbst sei erst seit zwei Jahren Ehrenmitglied und wirke auch mit. „Musik zu machen bereitet uns viel Spaß – gerade nach den beiden Corona-Jahren. Es ist super, dass wir das Fest veranstalten können.“

Überwältigt vom großen Zuspruch

Bruno Gaißer schloss sich an: „Ich bin total überwältigt von dem großen Zuspruch. Wir haben offenbar den richtigen Nerv getroffen. Für unsere Generation passiert nicht viel in den Vereinen, mal schauen, was draus wird.“ Er teilte mit, dass Jürgen Schröder, Stellvertretender Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, den Auftritt moderieren werde.

Alle Musiker wirkten hochmotiviert, die freudige Spannung war fast greifbar. Nach ein paar Aufwärmübungen ging es unter dem Dirigat von Markus Sauter direkt los. Das Klangvolumen war beeindruckend.

Freude am gemeinsamen Musizieren

Zwei Blechbläser äußerten sich kurz zu dem Vorhaben. Rosita Auer (60) vom Musikverein Bankholzen spielt seit über 45 Jahren Trompete im Verein. Sie findet das Projekt toll. „Im Vordergrund steht die Freude am gemeinsamen Musizieren. Die, die herkommen, sind alle leidenschaftliche Musikanten.“ Sie habe bei den ersten Stücken eine richtige Gänsehaut bekommen, verriet sie. Das Proben mit hochprofessioneller Anleitung sei sehr schön, fügte sie hinzu.

Rosita Auer vom MV Bankholzen. | Bild: Claudia Ladwig

Auch der älteste Teilnehmer, der 84-jährige Wolfgang Braun vom Musikverein Honstetten, ist begeistert. Er spiele seit über 70 Jahren Flügelhorn und Musik sei für ihn ein toller Ausgleich. „Musik machen ist immer schön“, schwärmte er.

Der 84-jährige Wolfgang Braun vom MV Honstetten ist der älteste Musiker in der Seniorenkapelle. | Bild: Claudia Ladwig

Beim Festauftritt werden die Musiker ihre jeweiligen Vereinsuniformen tragen. Das werde ein buntes Bild abgeben und den großen Einzugsbereich des Blasmusikverbandes optisch widerspiegeln, ist Organisator Bruno Gaißer überzeugt.