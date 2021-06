Viele der vergangenen Wochen hatten wegen Feiertagen für die meisten Berufstätigen nur vier Arbeitstage. Diese Woche auch. Wie wäre es, dieses Gefühl regelmäßig zu erleben? Jede Woche? Das ganze Jahr hindurch? Die „Werteagentur Naturblau“ in Orsingen-Nenzingen hat dieses Arbeitszeitmodell im August 2020 eingeführt. Die Erfahrungen seien so positiv, dass Ralph J. Schiel und seine Mitarbeiter daran festhalten werden. Sie arbeiten von Montag bis Donnerstag, dann kommt das lange Wochenende.

„Wir haben hier das QuasiMoDo-Prinzip“, sagt Schiel lachend wegen des Wortspiels. Gearbeitet werde in der Regel 32 Stunden bei gleichem Gehalt wie früher in der 40-Stunden-Woche. Die kleine Agentur ist damit ein Vorreiter in der Region. Weder der Stadt Stockach noch der IHK Hochrhein-Bodensee in Konstanz, die auch über flexible Arbeitszeitmodelle informiert, sind andere Beispiele bekannt.

Ralph J. Schiel erzählt: „Als wir zu Jahresbeginn jemand für unser Team gesucht haben, war die Vier-Tage-Woche für viele ein entscheidender Faktor, sich bei uns zu bewerben. Wir haben nicht nur viele, sondern auch viele gute Bewerbungen bekommen.“ Er ist überzeugt: „Es kommt nicht auf die Quantität der Arbeitszeit an, sondern auf die Qualität.“ Für die Mitarbeitenden der Werteagentur ist die Vier-Tage-Woche mit vielen positiven Weiterentwicklungen verbunden.

Die Eigenmotivation ist noch höher als vorher

Andrea Franke sagt, obwohl sie vorher schon konzentriert gearbeitet habe, sei sie nun noch effizienter. Kleinigkeiten erledige sie sofort und verschiebe nichts auf später. „Ich ertappe mich selber, dass ich jetzt viel disziplinierter arbeite. Meine Eigenmotivation ist noch höher als vorher. Ich arbeite sehr gerne hier, aber wer freut sich nicht auf ein langes Wochenende?“ Es sei ein Geben-Nehmen-Gefühl, beschreibt sie. „Ich gebe mehr und ich bekomme mehr, weil ich ein langes Wochenende habe.“ Freizeit sei ihr wichtig, ihre Lebensqualität sei gestiegen, sagt sie und fügt hinzu: „Freie Zeit kann man direkt verwerten.“

Mikel Jahn, Auszubildender Mediengestaltung Digital und Print, ist seit September im Team. Seine Freunde beneideten ihn um seine Arbeitszeit, gibt er zu. Auch er betont, durch höhere Selbstmotivation in kürzerer Zeit mehr zu schaffen. Sein Chef erklärt: „Wir sind ein kleiner Betrieb. Als Auszubildender wird Mikel von Anfang an in alles mit einbezogen, er ist überall dabei und die Lernkurve geht steil nach oben. Ich sehe keinen Unterschied zu früheren Auszubildenden.“

Höherer Erholungswert als beim Sechstundentag

Auch Katrin Kassel, die seit März als Kommunikationsdesignerin zum Kernteam gehört, hat sich schon an ihre neuen Arbeitszeiten gewöhnt. „Ich hatte davor auch 80 Prozent, aber jeden Tag sechs Stunden. Der Unterschied ist groß. Jetzt ist eine andere private Planung möglich.“ Der Erholungswert sei viel höher, man starte frischer in die neue Woche und erledige Dinge schneller.

Kunden, Partner und Lieferanten haben sich an den Rhythmus der Agentur gewöhnt. „Wir sind halt freitags nicht da, die Leute stellen sich darauf ein und wünschen uns am Donnerstag schon ein schönes Wochenende“, sagt Andrea Franke. Sie kann sich die Vier-Tage-Woche gut in anderen Branchen vorstellen. „Dann könnten zum Beispiel Angehörige von Friseuren oder Gastronomen mit ihren Partnern freimachen.“ Ralph J. Schiel ergänzt: „In großen Firmen könnte der freie Tag für jeden verschieden sein.“ Er verweist auf andere Länder: „Die neuseeländische Ministerpräsidentin wirbt auch aufgrund der Corona-Pandemie für die Vier-Tage-Woche – auch um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und die spanische Regierung testet die Vier-Tage-Woche landesweit zusammen mit 200 Unternehmen über drei Jahre hinweg.“

Geschäftsführer kritisiert immer längere Öffnungszeiten

Insgesamt beobachte er jedoch eine Andersherum-Entwicklung. Damit meint er immer längere Öffnungszeiten im Supermarkt, bei Hotlines und Dienstleistern, die 24 Stunden an sieben Tagen erreichbar sind. „Das nimmt eher zu – auch in klassischen Berufen. Die Menschen sind die Leidtragenden, es gibt mehr Krankheitstage, die Fluktuation wird größer, das Betriebsklima leidet. Wir bilden einen Gegenpol ohne wirtschaftliche Einbußen. Uns geht es sogar besser, die Work-Life-Balance profitiert davon.“ Schiel sieht nur Positives in der Vier-Tage-Woche: Es gebe einen unternehmerischen Gewinn, einen Freizeitgewinn und einen mentalen Gewinn. Gerne gebe er seine Erfahrungen an andere Unternehmen weiter, die ebenfalls überlegen, ihre Arbeitszeiten zu verändern.