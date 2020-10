Konzerte sind die Meilensteine, auf die Musiker sich lange intensiv vorbereiten und auf die sie hinfiebern. Doch in diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie alles anders. Sehr viele Veranstaltungen wurden abgesagt, doch der Musikverein Nenzingen hat sich nun am Wochenende mit einem Konzertmarsch zurückgemeldet.

Kaum Aktivitäten seit 13. März

Der Verein hat seit seiner Hauptversammlung am 13. März und einer Geburtstagsfeier eine musikalische Auszeit erlebt. Das Probelokal ist derzeit zu klein für 55 Mitglieder – die notwendigen Abstandsregeln können nicht eingehalten werden. Deshalb probten sie vor der Sommerpause zwei Mal im Garten eines Musikers. Dirigent Christian Senger erzählte, das Vorstandsteam sei sich einig gewesen, dass man etwas tun müsse, um die Musiker abzuholen: „Wir müssen gemeinsam was auf die Beine stellen.“ So entstand nach und nach die Idee eines Platzkonzerts, das sich dann zu einem Dreiteiler entwickelte.

Das zweite der drei kleinen Platzkonzerte fand auf dem Turnplatz statt. Die rund 30 Mitglieder des MV Nenzingen hatten ebenso viel Spaß an der Musik wie das Publikum, das sie freudig erwartete. Zum letzten Konzert am Rathaus kamen nach je etwa 30 Zuhörenden an der ersten und zweiten Station sogar doppelt so viele Menschen. | Bild: Claudia Ladwig

Etwa 30 Mitglieder spielten am Sonntag teils in Vereinsuniform, teils warm eingepackt in zivil an drei Plätzen in Nenzingen Stücke aus ihrer blauen Mappe, die Märsche und Unterhaltungsmusik enthält. Der Startpunkt war an der Kreuzung Höhenstraße/Am Herrenholz. Rund 30 Personen genossen das kleine Platzkonzert an der frischen Luft. Das Orchester zog, begleitet von einigen Zuhörenden, spielend durchs Dorf zum Turnplatz, wo etwa gleichviele Menschen die Stimmung erlebten. Zum Finale am Rathaus fanden sich sogar doppelt so viele Besucher ein. Auch Bürgermeister Bernhard Volk war da.

Veranstaltung im Advent?

Christian Senger freute sich über den Erfolg. „Wir spielen für uns, weil wir Spaß an der Musik haben, aber wir wollen auch im Dorf wieder als Verein wahrgenommen werden.“ Wie es jetzt weitergeht, müsse der Vorstand noch überlegen. Vielleicht könnten die Musiker im Advent wieder etwas im Dorf veranstalten. Allerdings sei das Proben mit der ganzen Gruppe schwierig. Senger sagte: „Die Rebberghalle ist gut belegt. Für uns ist maximal am Sonntagmorgen Zeit zum Proben.“