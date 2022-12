Beim geplanten Baugebiet Weiher I ist es jetzt ein großes Stück vorangegangen. In der letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinderat die Satzung über die Aufstellung des Bebauungsplans Weiher I im beschleunigten Verfahren beschlossen.

Die Abstimmung erfolgte einstimmig. Es sei ein gutes Signal an die Bürgerschaft, dass man mit diesem Projekt vorankomme, erklärte Bürgermeister Stefan Keil in der Sitzung. Günther Reichle, früherer Hauptamtsleiter von Orsingen-Nenzingen, der sich um dieses Projekt bis jetzt gekümmert hat, sagte, er habe dem Gremium ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht.

Den letzten Knopf hinmachen

„Von der Wichtigkeit her wäre es nicht nötig gewesen, heute dabei zu sein. Aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen, den letzten Knopf hinzumachen“, sagte er. Die Antworten der beteiligten Stellen hätten keine das Projekt behindernden Hinweise enthalten. Auch sei vom Regierungspräsidium keine Stellungnahme zur Regelung nach Paragraph 13b oder 13a gekommen.

Der Paragraph 13a des Baugesetzbuches regelt, wann Bauvorhaben im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden dürfen. „Demnach kann der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. Wenn Sie die Satzung heute beschließen und Freitag im Amtsblatt bekanntmachen, ist er rechtskräftig“, führte Günther Reichle weiter aus.

Stimmen aus dem Rat

Harry Metzger (FWV) sagte, dieses Thema zeige, wie enorm schwierig es sei, innerorts etwas umzusetzen, was für die Zukunft gedacht ist. „Wir haben noch nie an einem Baugebiet so lang rumgemacht wie an diesem.“ Er sei froh, dass Günther Reichle sich dieser Sache angenommen habe, sonst wäre man noch nicht so weit. „Großen Dank, dass nun endlich alles unter Dach und Fach ist.“

Roman Roth (FWV) schloss sich an: „Es ist vollbracht – nach so langer Zeit. Mir wäre lieber gewesen, wenn es dichter bebaut würde, weil es so ein langer Prozess war und es mir egal gewesen wäre, ob dort Ein- oder Zweifamilienhäuser stehen.“ Auch er sei allerdings froh, dass man jetzt einen Deckel draufhabe.