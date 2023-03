Jetzt dürfen sie wieder gemeinsam auf die Bühne: Die 35 Kinder und Jugendlichen des Jugendblasorchesters Orsingen-Nenzingen, liebevoll JBOON genannt, freuen sich auf das anstehende Jugendgemeinschaftskonzert unter dem Motto „Filmmusik“. Es findet am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr in der Kirnberghalle in Orsingen statt. Einlass ist ab 16.30, um Spenden wird gebeten.

Als Gastorchester spielen die Jugendkapelle „WiSeLi“ aus Winterspüren, Sentenhart und Liggersdorf und das Jugendblasorchester Böhringen-Steißlingen. Insgesamt werden rund 90 Musiker mitwirken, viele davon zum ersten Mal. Entsprechend groß ist die Aufregung.

Veränderungen und ein Bruch im Orchester

Vor drei Jahren hätte zuletzt das Jugendkonzert stattfinden sollen. Dann kam Corona, das Konzert fiel aus, auch die übrigen Vereinsaktivitäten kamen zum Erliegen. Der Jugenddirigent Tobias Probst hätte damals offiziell verabschiedet werden sollen – auch diese Wertschätzung fiel der Pandemie zum Opfer. Der Orsinger Jugendleiter Robin Tritschler erinnert sich: „Die Verabschiedung hat im Sommer mit fünf Leuten draußen auf dem Herpele stattgefunden. Wir haben sie mitgefilmt, damit möglichst viele online dabei sein konnten.“

Dass Tobias Probst aus beruflichen Gründen aufhörte und keine Proben und Treffen möglich waren, sorgte für einen Bruch im Jugendorchester. Die jungen Erwachsenen, die bis dahin im JBOON wie auch bei den Aktiven gespielt hatten, wandten sich komplett den Aktiven zu. Zwölf Kinder beendeten die Instrumentenausbildung vorzeitig.

Der Weg zum Jugendblasorchester Wer Interesse hat, darf sich gerne beim Jugendteam melden: Robin Tritscher ist erreichbar per E-Mail an jugendleiter@musikverein-orsingen.de oder mobil unter der Nummer 0176 84823040, Daniel Grimm unter der E-Mail jugendleiter@mv-nenzingen.de sowie mobil unter 0174 8453613. Momentan spielen die Musiker des JBOON Posaune, Tenorhorn, Tuba, Trompete, Saxofon, Flöte, Klarinette und Schlagzeug. Horn kann man grundsätzlich auch erlernen. Geprobt wird freitags von 18 bis 19.30 Uhr, ein halbes Jahr in Orsingen, dann ebenso lange in Nenzingen. Am Dienstag, 21. März, findet um 19 Uhr ein Elternabend im Probelokal in der Kirnberghalle Orsingen statt. Dort wird über das Konzept, Leihinstrumente und Instrumentenfinanzierung berichtet. (wig)

Schwierige Jahre für das JBOON

Als neuer Jugenddirigent kam Florian Fritschi. 2020 fand noch ein Auftritt bei „Music and Wine“ in Stockach statt. 2021 kam kein Auftritt zustande, doch im März 2022 gab es ein Matinee-Konzert mit dem Vor- und Jugendorchester. Ende April teilte Yvonne Münzer dann mit, dass sie das Vororchester nach über fünf Jahren abgeben werde.

Eine schwierige Situation für Florian Fritschi – im Jugendorchester waren noch zehn bis 15 Musiker, im Vororchester knapp 20 übrig. Es wurde beschlossen, beide Gruppen zusammenzulegen und musikalisch vorerst ein paar Gänge hinunterzuschalten. „Wir spielen jetzt auf einem einfacheren Niveau mit 35 Kindern und Jugendlichen von elf bis 18 Jahren. Zwei Kinder kommen aus Wahlwies und drei sind aus Zizenhausen neu dabei“, erzählt Robin Tritschler. Er ist sehr zuversichtlich, dass das Niveau sich stetig verbessert.

Probenwochenende des Jugendblasorchesters Orsingen-Nenzingen im Josefsheim Nenzingen. | Bild: Robin Tritschler

Nachwuchs-Werbung in der Grundschule

Um auch künftig musikalischen Nachwuchs zu begeistern, werden in der Grundschule die unterschiedlichen Instrumente vorgestellt. Während der Pandemie hatten Tritschler und der Nenzinger Jugendleiter Daniel Grimm die Idee, einige Jungmusiker beim Spielen ihrer Instrumente zu filmen. Damit haben sie etwas Bleibendes erschaffen. „Die Grundschule verwendet das Video weiter zur Vorbereitung auf die eigentliche Vorstellung“, berichtet Robin Tritschler.

Anfang März fand für viele Jungmusiker das erste Probenwochenende statt. Der Jugendleiter sagt: „Es war durchaus anstrengend für die Kinder. Wir haben im Josefsheim in Nenzingen mit Gesamt- und Registerproben zehn Stunden Musik gemacht.“ Der Dirigent habe eine gute Auswahl getroffen, lobt er.

Auch ein Ausflug zum Kegeln, ein gemeinsames Mittagessen und abends Pizza zum Filmschauen schweißten die Gruppe enger zusammen. Vor dem großen Auftritt wird es noch ein oder zwei normale Proben geben, bevor die Generalprobe ansteht.