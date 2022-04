In den vergangenen Jahren kam es in der Schwarzwaldstraße zwischen dem Rathaus und der Kreuzung Braunenberger Straße sowie in der Bahnhofstraße im Bereich zwischen der Grundschule und dem Narrenschopf zu mehreren gravierenden Wasserrohrbrüchen, die sich kurz nacheinander ereigneten.

Sanierung kann nicht warten

Wie Franz-Josef Hartmann, Leiter Technische Dienste, erklärte, müssen dort die Haupt- und Hausanschlussleitungen im Straßen- und Gehwegbereich dringend erneuert werden. Zwar habe man in der Schwarzwaldstraße bis zur nächsten Sanierung der Ortsdurchfahrt warten wollen, doch die Arbeiten könnten nicht aufgeschoben werden. An einigen Stellen könnten die Leitungen den jetzigen Gegebenheiten entsprechend dabei auch neu angeordnet werden.

Nach der Kalkulation des Ingenieurbüros Reckmann betragen die Kosten für die Schwarzwaldstraße rund 190.000 Euro, für die Bahnhofstraße etwa 130.000 Euro. Es sei sinnvoll, bei diesen Maßnahmen parallel Leerrohre beispielsweise für Glasfaser mit zu verlegen. Dadurch entstünden zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Mittel sind im laufenden Haushalt vorgesehen. Der Rat beschloss einstimmig, das Ingenieurbüro Reckmann mit der Ausschreibung zu beauftragen.