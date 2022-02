In diesem Jahr wird der Musikverein Orsingen 125 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll im Mai gefeiert werden – wenn es irgendwie geht. Die Planungen und Vorbereitungen laufen im Hintergrund, und alle Beteiligten hoffen auf eine gute Entwicklung der Pandemie.

Das Festwochenende im Mai 13. bis 15. Mai stattfinden.



Geplant ist am Freitag, 13. Mai, ein Handwerkerhock mit Bieranstich und musikalischer Unterhaltung inklusive Premiere der eigens hierfür gegründeten Verbandsseniorenkapelle. Anschließend Partynacht mit der Froschenkapelle Radolfzell.



Höhepunkt am Samstag, 14. Mai: Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten – Das Original, Kartenvorverkauf: über die Verkaufsstellen der SÜDKURIER-Servicecenter oder



Das Jubiläum des Musikvereins Orsingen soll in Verbindung mit dem Verbandsmusikfest des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee vom 13. bis 15. Mai stattfinden.

Drei ehemalige Vorsitzende erzählen

In der Vorfreude auf das Großereignis erinnern sich drei ehemalige Vorsitzende an vergangene Zeiten. Wie war das noch bei den Festen zum 75. und 100. Vereins-Geburtstag? Und welche Erlebnisse sind ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben?

Helmut Stemmer, 93 Jahre alt, war Vorsitzender von 1964 bis 1984, Hermann Fritschi folgte nach einer Übergangszeit mit Georg Stemmer von 1988 bis 1999. Beide wurden zu Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden ernannt. Andreas Fritschi ist heute der Präsident des Musikvereins Orsingen, nachdem er zehn Jahre dessen Vorsitzender war. „Wir haben die Vorstandschaft neu strukturiert und die Arbeit auf drei Vorsitzende mit den Bereichen Verwaltung, Musik und Veranstaltungen aufgeteilt“, erläutert er.

75. Geburtstag im Hechtgarten

Der Präsident hat einige Daten zur Vereinsgeschichte parat, und sofort haben die Ehrenvorsitzenden die passenden Bilder im Kopf. Das 75. Jubiläum wurde Anfang Juli 1972 im Hechtgarten gegenüber dem Gasthof Hecht in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest gefeiert. „Wir hatten ein großes Festzelt aufgebaut. Das war ein tolles Fest für die ganze Gemeinde und für viele Auswärtige“, sagt Helmut Stemmer. Am Samstagabend habe die noch junge Band Ciro Five gespielt und wahnsinnig viele Menschen angezogen.

Bei der 40-Jahr-Feier des Musikvereins Orsingen im Juli 1937: Damals fand das Fest im Hechtgarten gegenüber dem Gasthaus Hecht in der Ortsmitte von Orsingen statt. In diesem Jahr wurde die Vereinsfahne erstmals geweiht. | Bild: Musikverein Orsingen

Die Männer ordnen das Ereignis in die Zeit ein: „In jedem Dorf gab es alle paar Jahre ein Riesenfest, meist verbunden mit dem Kirchenfest. Das war dann eine richtige Sensation.“ Die Vereine halfen sich gegenseitig. „Damals hat man kein Geld gehabt und war froh über jede Spende. Wir mussten mit unserem Geld viel sparsamer umgehen als heute“, erklärt Hermann Fritschi.

Ausstattung war früher schwieriger

Die Ausstattung des Musikvereins mit Instrumenten und Uniformen sei schwieriger gewesen. Damals trugen die 40 bis 50 Musiker – es waren nur Männer – graue Hosen, weiße Hemden mit Krawatte, hellblaue Jacken und eine graue Schildmütze. Jugendliche waren noch nicht so viele dabei. „An Fasnacht durfte die Jugend spielen, sonst sind sie in der Kapelle groß geworden. Sie haben einen guten Nebenmann gebraucht, der sie unterstützt“, sagt Hermann Fritschi.

Einmal pro Woche sei im Gemeindehaus geprobt worden. Heute befindet sich dort das Dorfgemeinschaftshaus. Der 71-Jährige erklärt: „Früher waren da die Feuerwehr, das Schlachthäusle und die Waage drin, oben war unser Proberaum. Im Winter mussten wir Jungmusiker vor der Probe immer anfeuern, damit es warm war.“

Es war dann Helmut Stemmers Verdienst, dass mit dem Bau der Kirnberghalle ein neuer Proberaum für die Musik entstand. Andreas Fritschi sagt: „Der alte Raum war auf Dauer zu klein. Die Weichen wurden richtig gestellt. Man hat auf die Jugend gesetzt, in die Ausbildung junger Musiker investiert und den Proberaum gegen Widerstände in den eigenen Reihen verlegt.“

Jugend war einst große Gruppe

Als Hermann Fritschi Vorsitzender wurde, war die Jugend bereits eine große Gruppe. „Wir waren etwa 70 aktive Musiker“, sagt er. Heute sei es mit dem Vereinsnachwuchs schwieriger. Fritschi stellt fest: „Viele verschlägt es für Ausbildung und Beruf woanders hin. Wer mal ein paar Jahre weg war, kommt selten zurück.“ Durch die jährliche Tanzveranstaltung und das Mostfest floss Geld in die Vereinskasse.

Hermann Fritschi sagt: „Wir konnten Instrumente anschaffen und 1993 anlässlich der 900-Jahr-Feier von Orsingen eine neue Uniform. Es ist noch die gleiche wie heute mit petrolfarbiger Jacke und Weste sowie schwarzer Hose. Die Frauen, die inzwischen dabei waren, trugen Röcke.“

Zur Zeit des 100-jährigen Bestehens, das im Juli 1997 auf dem damaligen Festplatz bei der Kirnberghalle gefeiert wurde, kam die Besteuerung von Vereinen auf, sodass der Vorsitzende alle Zahlen an einen Steuerberater gab, der das Notwendige abklärte. „Zur Eröffnung spielten die Holzhauer und die Froschenkapelle miteinander“, erinnert sich Hermann Fritschi. Beide hatten auch bei der 900-Jahr-Feier gespielt und viele Leute aus Radolfzell und Umgebung mit nach Orsingen gebracht.

Reisen ins Allgäu und nach Argentinien

Gemeinsame Reisen gab es auch. Waren es in den 1960er Jahren alle zwei Jahre Bustouren ins Allgäu, ging es in den 1990ern sogar nach Argentinien. „Bis heute ein unerreichter Höhepunkt“, schwärmt Andreas Fritschi. Orsinger Bürger, die dorthin ausgewandert waren, hielten Kontakt zu ihrer Heimat. Schriftführer Dietmar Schmid organisierte die Reise. „Kurz vor Weihnachten 1995 flogen wir für zehn oder zwölf Tage hin. Da kamen Leute mit, das hätten wir nie gedacht.“

Jeder zahlte den Flug selbst, vom Land gab es einen Zuschuss für die Konzertreise. „Wir waren in Buenos Aires privat untergebracht. Unser Konzert wurde im Rundfunk übertragen, am anderen Tag waren wir sogar im Fernsehen“, so Andreas Fritschi. Hermann Fritschi fällt ein, dass sie im Pool bei 25 Grad „Stille Nacht“ und „O du Fröhliche“ spielten. „Weihnachtsbeleuchtung an Palmen kann man sich nicht vorstellen. Als wir zurückkamen, hatte es minus 14 Grad.“

Zum 100. Geburtstag des Musikvereins Orsingen ließ der damalige Vorsitzende Hermann Fritschi die Vereinsfahne restaurieren. Im Festgottesdienst wurde sie dann erneut geweiht. | Bild: Musikverein Orsingen

Eine andere Geschichte dreht sich um die Vereinsfahne. Diese wurde im Juli 1937 beim 40-jährigen Gründungsfest geweiht. 1997 ließ Hermann Fritschi die Fahne restaurieren. Zur Finanzierung hatte er eine besondere Idee: „Ich sammelte alles ein, was umeinander flog und liegenblieb – Instrumente, Noten, Jacken, Notenständer – und löhnte es durch fünf oder zehn Mark aus. Außerdem halfen uns Sponsoren, die 5.500 D-Mark zusammenzubekommen.“ Beim 100. Jubiläum wurde die Fahne erneut geweiht.