Der RMSV Nenzingen veranstaltet zum 23. Mal sein Mountainbike-Rennen für Hobbyradler. Am Sonntag laden der Vorstand, die Eltern und die Sportler selbst zur Kirbe und zum Rennen ein. Die Vorsitzende Beate Reiser sagt, es gebe nur wenige Teerstrecken, die Runden verliefen durch Feld und Flur und passten perfekt zum Saisonausklang. Anmelden kann man sich unter http://www.rmsv-nenzingen.de. Die Strecken sind immer gleich. „Wir haben von der Stadt und der Naturschutzbehörde eine Fünf-Jahres-Genehmigung“, so Reiser. Die Straßen Dürrenast und Weinbergweg sind während der Veranstaltung gesperrt.

Für die ganz Kleinen gibt es um 11.30 Uhr ein Laufradrennen. Jeder Mountainbiker ist angehalten, sich bei einer Proberunde mit der Strecke vertraut zu machen. Über einen QR-Code auf der Internetseite können die Teilnehmer sich außerdem ein Video von der Runde ansehen. Gestartet wird in zehn verschiedenen Altersklassen. Es besteht Helmpflicht. Schüler erhalten einen Sachpreis, unter den älteren Teilnehmern werden Extrapreise verlost.

Wie viele Starter kommen, ist wetterabhängig. „Mit 80 Gesamtstartern sind wir zufrieden. Wir hatten auch schon Jahre mit Schneeregen, da waren es natürlich weniger“, erzählt Beate Reiser. Sie freut sich auf zahlreiche Stammfahrer, die seit vielen Jahren teilnehmen und hebt die günstigen Startpreise hervor: 15 Euro kostet die Voranmeldung für Erwachsene, fünf Euro die Nachmeldegebühr. Bis zur Gruppe U13 werden drei Euro verlangt, ab der U15 acht Euro. An der 1,5-Kilometer-Runde, die die Mountainbiker bis 13 Jahre ab 10.30 Uhr fahren, achten vier Streckenposten darauf, dass die Strecke frei ist, an der 4,5-Kilometer-Runde des Hauptrennens (ab 13.30 Uhr) sind es sechs. Auch das DRK ist sicherheitshalber im Start/Ziel-Bereich und an der Strecke dabei. Acht Vereinsmitglieder zählen beim Hauptrennen als Auswerteteam die Runden und stoppen die Zeiten. Zur Stärkung gibt es Schlachtplatte, Wurst, Bauchspeck und Kraut, vegetarische Maultaschen sowie Kaffee und Kuchen.