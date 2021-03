Orsingen-Nenzingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Mindestens fünf von zehn Bürgermeister-Kandidaten hören auf und treten nicht im zweiten Wahlgang in Orsingen-Nenzingen an

Nach dem zurückliegenden Wahlsonntag zieht mindestens die Hälfte der Kandidaten die Konsequenzen aus den Wahlergebnissen und wird nicht mehr antreten. Mit Stand am Montag sind auf jeden Fall drei weiter im Rennen, aber bis Mittwoch könnten neue Bewerber kommen. Der zweite Wahlgang findet am 28. März in Orsingen-Nenzingen statt.