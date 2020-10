Im Sanierungsgebiet „Weiher“ in Nenzingen werden das Gebäude auf dem Grundstück Schwarzwaldstraße 2 sowie das Ökonomiegebäude auf dem Grundstück Schwarzwaldstraße 10 abgerissen. Das Architekturbüro Stemmer hatte auf seine Ausschreibung vier Angebote erhalten, deren Kosten sich zwischen 52.400 Euro und 69.100 Euro brutto bewegen.

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Auftrag für die Abbrucharbeiten dem Anbieter mit dem aus Sicht des Gemeinderats wirtschaftlichsten Angebot, der Firma Joos aus Radolfzell, zu vergeben.

Bürgermeister: Gemeinde hat zu wenig Wohnraum

In einem weiteren Schritt beriet das Gremium über Umbau und Sanierung des bestehenden Wohnhauses in der Schwarzwaldstraße 10. Die Gemeinde verfüge nicht über ausreichend freien Wohnraum, um den Bedarf an Wohnungen – beispielsweise auch für Asylbewerber und Flüchtlinge – decken zu können, beschrieb Bürgermeister Bernhard Volk die Ausgangslage.

Er sagte, das Architekturbüro Stemmer habe für einen Umbau des Gebäudes, durch den zwei getrennte Wohneinheiten mit je drei Zimmern entstehen würden, unter Berücksichtigung notwendiger Sanierungsmaßnahmen Gesamtkosten von etwa 150.000 Euro brutto errechnet.

Pläne sollen zu den Sanierungszielen im Gebiet Weiher passen

Er halte es durchaus für eine gute Lösung, das Gebäude so zu erhalten und für eine entsprechende Nutzung längerfristig zur Verfügung zu haben.

Eine Nutzung stehe im Einklang mit den Sanierungszielen für das Gebiet „Weiher“ und stehe der Entwicklung dieses Gebietes nicht entgegen, führte Volk aus.

Christine Leithe (FWV) fragte, ob das Haus im Rahmen des Umbaus auch von außen schön hergerichtet werde. Momentan wuchere dort Unkraut, und die Fensterläden seien marode. Im notwendigen Maß werde auch die Außenansicht saniert, antwortete der Bürgermeister. Beispielsweise könnten die Klappläden durch Rollläden ersetzt und die Fassade gestrichen werden.

Der Gemeinderat war einstimmig dafür, das Architekturbüro Stemmer mit der Ausschreibung der erforderlichen Gewerke zu beauftragen. Ziel sei, so ergänzte Volk, im späten Frühjahr 2021 mit dem Umbau fertig zu sein.