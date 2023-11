Märchen, Sagen, Mythen, Fabeln, die von fernen Welten, alten Zeiten, von Anderswelten oder Götterreichen erzählen, haben alle gemeinsam, dass sie Menschen faszinieren, fesseln und unsere Phantasie anregen. Und sie können ablenken, den Kopf frei machen, aus dem Alltag herausholen und manchmal sogar eine Botschaft vermitteln. Ganz besonders ist dies der Fall, wenn man sie von jemanden erzählt bekommt, der im Erzählen geschult ist, wie zum Beispiel die schottische Märchenerzählerin Ruth Turner. Sie war in der Biostube Wendeltreppe in Orsingen im Rahmen der Reihe „Offene Bühne“ Gast, die Klaus Kaupp gemeinsam mit Melanie Hörrmann-Betzner, der Betreiberin, organisiert.

„Ich freue mich, dass so viele Göttinnen hier im Raum sind“, begann die in unserer Region lebende aber aus Schottland stammende Ruth Turner ihren mitreißenden Vortrag. Und sogleich konnte man ein kleines Wunder erleben, da die angesprochenen Frauen im Raum ein bisschen von innen heraus zu strahlen begannen.

Warme Klänge einer Handpan, gespielt von Katja Metzler aus Konstanz, formten einen sanften Klangteppich, auf welchem die gewählt gesprochenen Worte ein Fundament fanden. So erzählte Ruth Turner Märchen über verschiedene Göttinnen und deren Abenteuer, zum Beispiel von Freya, der nordischen Göttin der Liebe und Erotik, von der Walisischen Pferdegöttin Rhiannon und von Amaterasu, der japanischen Sonnengöttin. Ihnen allen war auf tragische Art und Weise mitgespielt worden.

Das Ende ist nicht immer gut

In den Geschichten ging es um Eifersucht, Krieg, Streit, Rache, Verlust, Wut, aber auch um Hoffnung, Vergebung oder Treue. Doch nicht immer ergab sich am Ende eine solch positive Lösung wie das altbekannte „und wenn sie nicht gestorben sind, dann“. Denn Märchen, so lernte man an diesem Abend, müssen gar nicht immer unbedingt gut enden, solange sie eine Botschaft bergen oder eine Lehre vermitteln.

Die mehr als 40 Gäste, die zur Biostube Wendeltreppe gekommen waren, wurden mit dem Märchen ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt. Denn, wie Organisator Klaus Kaupp kurz erläuterte, wird es für die meisten Anwesenden doch recht lang her gewesen sein, dass ihnen jemand eine Geschichte oder ein Märchen erzählte – meistens vermutlich die Mutter.

Der große Andrang bei der Veranstaltung in der Wendeltreppe zeigte, wie sehr sich Menschen in der dunklen Jahreszeit danach sehnen, Gesellschaft und Geselligkeit zu suchen und die langen, kalten Abende mit Unterhaltung und Ablenkung zu füllen. Es war einmal? Nein, es ist noch immer so.