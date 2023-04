Der unbekannte Fahrer eines Lastwagens hat am Gründonnerstag zwischen 17 und 18 Uhr in der Gartenstraße einen Schaden verursacht, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte sei mit dem Lastwagen in die Hofeinfahrt des Anwesens Nummer 17 ausgewichen, um entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Dabei habe der Laster einen Pfeiler des elektrischen Hoftors und den Briefkasten gestreift.

Der Verursacher sei weitergefahren, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter 07771 9391-0 entgegen.