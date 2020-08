von SK

Demnach war eine 72 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Auto am Dienstag gegen 18.30 Uhr in Richtung Nenzingen unterwegs, als sie nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf verfiel. Ihr Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, fuhr einen Graben hinunter und prallte gegen einen Baumstumpf. Ein 48 Jahre alter Mann, der mit seinem Auto entgegenkam, konnte auf den Grünstreifen ausweichen und verhinderte damit laut der Meldung einen Frontalzusammenstoß.

Die 72-Jährige stand nach dem Unfall unter Schock und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr Führerschein beschlagnahmt, so die Polizei. Ihr Auto hatte einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der 48-Jährige blieb unverletzt, sein Auto wurde nicht beschädigt. Die L 194 musste für den Einsatz kurzzeitig gesperrt werden, so die Polizei weiter.