Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag, laut Angaben der Polizei, zwei Pakete beziehungsweise Kartons gestohlen. Diese seien im Zeitraum von etwa 14 Uhr bis 15 Uhr kurzfristig und unbeobachtet in der Bannholzstraße in Orsingen auf einem dort abgestellten Fahrzeug einer Heizungs- und Lüftungsfirma abgestellt gewesen.

Orsingen 125 Jahre Musikverein Orsingen: Ernst Hutter komponiert den Jubiläumsmarsch Das könnte Sie auch interessieren

In einem der Kartons habe sich ein Heizungs-Ausdehnungsgefäß befunden. Im anderen Karton war ein Lüftungsgerät verpackt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Hinweise zu dem Diebstahl werden an das Polizeirevier Stockach (0 77 71) 93 910 erbeten.