Wie die Polizei mitteilt, war ein Fahrer mit einem Unimog, an dem ein Anhänger mit einem Kran befestigt war, in Richtung Nenzingen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisel sei die Lenkung des Anhängers ausgefallen, in der Folge sei der Kran gegen eine Betonleitwand gestoßen.

Dabei sei der Kran umgekippt und habe den dort verlaufenden Radweg blockiert. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst habe das Gefährt mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert, der Bereich sei über drei Stunden lang gesperrt gewesen.