Damit die Musikvereine in Orsingen und Nenzingen eine Zukunft haben, ist eine engagierte und kreative Jugendarbeit wichtiger denn je. Das zeigte sich in der Hauptversammlung des Musikvereins Nenzingen, in der es in den Berichten und Plänen um den Nachwuchs ging.

Der Vorsitzende Joachim Bold sprach auch über die personelle und finanzielle Situation des Vereins. Er gab einen Ausblick auf künftige Veranstaltungen. Bold lobte die Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem Musikverein Orsingen.

Wie Kinder für Musik begeistert werden können

Der Bericht des Jugendleiters Daniel Grimm offenbarte dazu viele Details. Joachim Bold verlas diesen Bericht, da der Jugendleiter aufgrund seines Studiums nicht anwesend sein konnte. Die Instrumentenvorstellung durch aktive Musiker sei laut Grimm die beste Möglichkeit, Kinder fürs Musizieren zu begeistern.

Weil es immer weniger freiberufliche Musiklehrer gebe, müssten die Jugendleiter häufiger auf Musikschulen zurückgreifen. Er teilte mit: „In den letzten Jahren sind die Kosten für die Instrumentalausbildung immer weiter gestiegen und spielen daher auch eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob und wie lang das Kind ein Instrument erlernt. Daher versuchen wir als Verein durch vereinseigene Leihinstrumente, die Eltern finanziell zu unterstützen. Es wäre auch schön, wenn wir wieder mehr eigene Ausbilder hätten.“

Ehrungen für zehn, 15 und 20 Jahre Für zehn Jahre aktive Tätigkeit wurden Luisa Grimm, Ronja Russ, Marline Bold, Karina Brandys, Tobias Gaupp, Julian Schwanz und Dominik Seliger geehrt. Für 20 Jahre Sabrina Rauch und Carina Kraus-Hinderegger. Eine Ehrung für zehnjährige Tätigkeit im Vorstand erhielt Joachim Bold, während Dirigent Christian Senger für 15 Jahre Einsatz geehrt wurde. Klaus Auer wird Ehrenmitglied In Anerkennung seiner Verdienste wurde Klaus Auer zum Ehrenmitglied ernannt. Auer war 1985 ins Orchester eingetreten und hatte bis 1989 Tenorhorn gespielt. Von November 1994 bis Ende 2013 und erneut von September 2015 bis Ende August 2019 war als Fähnrich bei Prozessionen und sonstigen Marschauftritten dabei. Außerdem war und ist er bei Veranstaltungen in der Küche am Grill oder beim Getränkeverkauf tätig. Abschied von Heiko Russ Schließlich wurde Heiko Russ aus dem Vorstandsteam verabschiedet. Er war fast 25 Jahre für den Verein tätig, und zwar von 1998 bis 2002 als Beisitzer, dann bis 2008 als Schriftführer. Ab September 2007 war Russ auch kommissarischer Vorsitzender, von März 2008 bis März 2015 dann Vorsitzender. Als Medienbeauftragter wirkte er von März 2015 bis März 2018, danach war er Trachtenwart bis Anfang Oktober dieses Jahres. (wig)

Kooperation ist notwendig und eine Chance

Yvonne Krause hat die Leitung des Vororchesters nach vielen Jahren abgegeben. Während der Pandemie seien einige Musiker ausgetreten. Somit war eine Zusammenlegung des Vororchesters und des Jugendblasorchesters ein notwendiger Schritt. „Durch die Zusammenlegung haben wir die Chance, die Lücken in der Besetzung zu kompensieren und die neu entstandene Gruppe langsam wieder auf ein höheres musikalisches Level zu führen. Das neue Orchester wird unter dem Namen JBOON weitergeführt und von Florian Fritschi geleitet“, so Grimm.

Nenzingen 90 Jahre Herpele-Kreuz: Arthur Metzger erzählt über die wechselvolle Geschichte des Wahrzeichens Das könnte Sie auch interessieren

Um die Kinder in Kontakt mit den aktiven Kapellen zu bringen, dürften Eltern und aktive Musiker jederzeit in einer Jugendorchesterprobe vorbeischauen und mitspielen. Durch solche Aktionen und ein noch engeres Einbeziehen der Eltern sollen die Kinder besser in den Verein integriert werden und eine stärkere Bindung ans Vereinsleben erfahren.

Wie sich die Mitgliederzahlen in der Pandemie entwickelt haben

Joachim Bold bekräftigte: „Wir haben in den letzten zwei Jahren festgestellt, dass wenn nichts oder nicht viel geht, die Tendenz zum Aufhören bei den Kindern und Jugendlichen höher ist als die normale Fluktuation. Darüber hinaus dürfen wir nicht unterschätzen, wie wichtig es für die Nachwuchsgewinnung ist, dass uns die Kinder spielen hören.“

Aktuell, so der Vorsitzende, gebe es 68 aktive Musiker, 28 Frauen und 40 Männer. „Wir sind zehn Aktive weniger als vor einem Jahr“, sagte Bold. Die meisten, die im vergangenen Jahr aufhörten, seien unter 18 Jahre alt gewesen. Der aktuelle Schnitt sehe so aus: 19 Musiker sind unter 18 Jahren, 26 sind zwischen 18 und 27 Jahren und 23 älter. Acht Musiker hätten derzeit ihren Wohnsitz wegen Studium oder Beruf nicht in Nenzingen.

Warum die Orchester-Zusammenlegung wichtig ist

Bold stellte einen Vorspielnachmittag in Aussicht, an dem sich die Jüngsten endlich wieder präsentieren können. Auch das neuformierte JBOON werde sich vorstellen. Für ihn stand fest: „Es war absolut die richtige Entscheidung, die beiden Orchester zusammenzulegen. Wir benötigen eine funktionierende Jugendarbeit, um die personelle Entwicklung in der Stammkappelle auszugleichen.“

Finanziell habe der Verein die vergangenen beiden Jahre ohne Konzerte und Dorfplatzfeste dank der Schrottsammlung mit einem blauen Auge überstanden, sagte er, und beschrieb kurz die kommenden Termine.

Stockach Streit mit Lokführern, Personalmangel und Baustellen: Am Wochenende fährt schon wieder kein Seehäsle Das könnte Sie auch interessieren

Was der Musikverein an Auftritten plant

„Am 29. Oktober spielen wir in Orsingen beim Mostfest unseren letzten Unterhaltungsauftritt für dieses Jahr. Und dann geht es mit den Proben und dem Probewochenende in Überlingen in die heiße Phase der Vorbereitung für unser Kirchenkonzert am 12. November.“

Im nächsten Jahr stehen viele Aktivitäten an. Auch für die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Doppelgemeinde im Jahr 2025 und zum 175-jährigen Jubiläum des Vereins im Jahr 2026 werden erste Überlegungen beginnen.

Der Wunsch nach einem Festplatz

Schließlich wandte sich Joachim Bold an Bürgermeister Stefan Keil. In Nenzingen gebe es keinen richtigen Festplatz. Man könne aber den Parkplatz hinterm Rathaus dafür verwenden. „In der Mitte ein Loch für einen Mast, an dem zum Beispiel ein Lastenfallschirm aufgehängt und an den Seiten befestigt wird“, schlug er vor.

Dadurch sei der ganze Platz gegen Regen oder Sonne geschützt. Die Vereine würden sich das Aufbauen der Zelte sparen und erhielten so einen kleinen, aber feinen Festplatz, der an der Fasnet oder beim Maibaumstellen – also für etablierte Veranstaltungen – ebenso genutzt werden könne wie für Veranstaltungen, die durch einen solchen Platz erst möglich würden.

Stefan Keil sagte, er werde das Thema mitnehmen.