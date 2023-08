Wo drückt die Bürger von Orsingen-Nenzingen der Schuh? Was sind Themen aus der Gemeinde, welche die Bürgerinnen und Bürger bewegen und worüber würden sie gerne mal etwas mehr in der Zeitung lesen? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die Stockacher Lokalredaktion des SÜDKURIER im Rahmen der diesjährigen Sommerredaktion.

Immer wieder kommt es vor, dass die SÜDKURIER-Redaktion Leserbriefe und Anrufe von Lesern erreichen, die ein bestimmtes Thema bewegt. Dabei sind die Anliegen sehr vielfältig. Um noch genauer hinhören und anschließend aktiv werden zu können, verlegt das Team der Lokalredaktion seinen Arbeitsplatz nun nach draußen.

Am Montag, 14. August, zieht die Stockacher Lokalredaktion vorübergehend aus ihrem gewohnten Domizil in der Stockacher Oberstadt und schlägt ihre Zelte stattdessen bei der Biostube Wendeltreppe in der Nenzinger Straße 3 in Orsingen auf.

Kommen Sie mit der Redaktion ins Gespräch!

Dabei handelt es sich um eine echte Premiere, denn es ist das erste Mal, dass der SÜDKURIER im Rahmen seiner Sommerredaktion die Lokalredaktion in die Doppelgemeinde verlegt. Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr nehmen sich die beiden Redakteure Dominique Hahn und Ramona Löffler Zeit für Gespräche mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Mitmachen ist ganz einfach: Kommen Sie einfach vorbei – egal ob Sie aus Orsingen-Nenzingen kommen oder anderen Orten im Redaktionsbereich. Dazu zählen neben Stockach und Orsingen-Nenzingen noch Mühlingen, Eigeltingen, Bodman-Ludwigshafen und Hohenfels. Die Redaktion freut sich schon auf einen lebendigen Austausch und viele Informationen zu den Themen, welche die Gemeinde bewegen. Eine vorherige Anmeldung oder ein Abonnement des SÜDKURIER ist nicht erforderlich.

Einblick in den journalistischen Alltag

Normalerweise sind es Redakteure, die Fragen stellen, doch bei der Sommerredaktion ist auch Gelegenheit für Antworten: Gerne berichtet das Team der Stockacher Lokalredaktion auch von seinem Arbeitsalltag und erklärt, welchen Weg eine Nachricht durchläuft, bis sie in der Zeitung gedruckt oder online gestellt wird. Ein Besuch der Sommerredaktion lohnt sich also in jedem Fall.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann die Redaktion auch in der Stockacher Oberstadt in der Hauptstraße 16 erreichen. Telefonisch ist die Redaktion unter 07771 93026842 erreichbar. Sie können Ihr Anliegen aber auch per E-Mail senden an: stockach.redaktion@suedkurier.de