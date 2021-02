Orsingen-Nenzingen Nur für Abonnenten vor 32 Minuten

Jetzt gibt es eine neunte Bürgermeister-Bewerberin in Orsingen-Nenzingen – und die Frist geht in den Endspurt

Am Donnerstag ging die neunte Bewerbung im Rathaus in Nenzingen ein. Es sind inzwischen vier Frauen, vier Männer und eine öffentlich noch nicht bekannte Person an dritter Stelle.