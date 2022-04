Schachtabdeckungen, Regeneinläufe und Schieberabdeckungen an Straßen können nach unbestimmter Zeit Schäden aufweisen. Die defekten Stellen an den Ortsstraßen in Orsingen-Nenzingen konnten in den vergangenen Jahren jedoch nicht alle in Eigenregie durch die technischen Dienste der Gemeinde beseitigt werden.

Viele Unternehmen sind bereits ausgelastet

Angefragte Unternehmen hätten zwar grundsätzlich ihre Bereitschaft zur Instandsetzung erklärt, jedoch aufgrund starker Auslastung keine Möglichkeit zur Ausführung gehabt oder der Gemeinde bei noch dringenderen Problemen wie Wasserrohrbrüchen geholfen, erklärte Franz-Josef Hartmann, Leiter Technische Dienste, in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Zuschüsse werden beantragt

Die Verwaltung habe daher die rund 20 dringendsten Schadstellen zusammengetragen und mit der in diesem Bereich spezialisierten Firma Beck aus Bad Rappenau Kontakt aufgenommen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Firma mit der Instandsetzung dieser Schadstellen zum Preis von rund 28.000 Euro zu beauftragen. Diese könne die Maßnahmen laut Franz-Josef Hartmann recht zeitnah umzusetzen. Für Arbeiten an Kreis- und Landesstraßen werden dort entsprechende Zuschüsse beantragt.