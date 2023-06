Orsingen vor 3 Stunden

Hund macht 66-Jährigen auf einen Einbruchsversuch aufmerksam

Ein Unbekannter hat laut einer Mitteilung der Polizei am Freitag zwischen 15 und 16 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Mühlenstraße in Orsingen einzubrechen.