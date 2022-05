Im Alter von 93 Jahren ist Helmut Stemmer aus Orsingen verstorben. Der dreifache Familienvater war nicht nur Ehrenvorsitzender des Musikvereins Orsingen, sondern auch Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Orsingen-Nenzingen, des Sportvereins Orsingen-Nenzingen und des Narrenvereins Orsingen.

Schon diese Aufzählung macht deutlich, wie wichtig ihm Mitgliedschaft und Kameradschaft in seinen Vereinen waren. Zeitlebens hat sich Helmut Stemmer für das gesellschaftliche Wohl eingesetzt und den Begriff des bürgerlichen Engagements mit Leben gefüllt.

Zur Person Helmut Stemmer wurde am 2. April 1929 geboren, war seit dem 7. Februar 1959 verheiratet und hatte drei Kinder. Ab 1946 war er aktiver Musiker und spielte Es-Horn. Ab dem 16. Januar 1966 war er Vorstandsmitglied des Musikvereins Orsingen. Zum Vorsitzenden wurde er am 22. Februar 1970 gewählt und blieb es bis zum Ausscheiden auf seinen eigenen Wunsch am 30. März 1984. Am 31. Januar 1971 wurde er zum Ehrenmitglied und mit seinem Ausscheiden zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Nach der Ehrung für 20-jährige Tätigkeit als Vorsitzender verbunden mit der silbernen Verdienstnadel des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee erhielt er für seine 40-jährige aktive Tätigkeit die goldene Verdienstehrennadel des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee sowie die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für 23-jährige Tätigkeit als Vereinsvorsitzender (14 Jahre MV Orsingen und neun Jahre SV Orsingen). Helmut Stemmer verstarb am 25. April 2022.

Ehrenvorsitzender stirbt kurz vor Jubiläumsfeier

Zwar feiert der Musikverein Orsingen in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen, doch nach einer Zwangspause war es unter anderem Helmut Stemmer, der den Verein 1946 wieder lebendig machte. Erst war er Beisitzer, vier Jahre später Vorsitzender.

Stemmer bewies Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, aber auch Durchsetzungsvermögen und Begeisterungsfähigkeit und wurde deshalb bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im Jahr 1984, immer wieder in seinem Amt bestätigt. In seine Amtszeit fiel unter anderem der anfangs sehr umstrittene Umzug des Probenlokals von der Dorfmitte in die damals neue Kirnberghalle.

Helmut Stemmer brachte heutigen Präsidenten zum Musikverein

Helmut Stemmer lagen die Jugendarbeit und die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen am Herzen, auch um den Fortbestand des Vereins zu sichern. Präsident Andreas Fritschi sagt: „Noch heute kann ich mich lebhaft an die an einem Sonntagmorgen nach dem Gottesdienstbesuch im alten Probelokal stattfindende Instrumentenvorstellung erinnern, bei der ich und einige der heute noch aktiven Musiker den Weg zum Musikverein gefunden haben.“

Stemmer blieb dem Verein weiterhin eng verbunden, war 2001 eines der Gründungsmitglieder des Fördervereins, der den Musikverein ideell und finanziell unterstützt. Andreas Fritschi betont, was wohl viele im Verein denken: „Mit Helmut verlieren wir nicht nur unser ältestes Ehrenmitglied und unseren Ehrenvorstand, sondern auch einen treuen Freund und Gönner unseres Vereins.“

Auch Sportverein verliert Ehrenmitglied

1949 war Helmut Stemmer auch eines der 48 Gründungsmitglieder des Sportvereins Orsingen und wurde direkt ins Vorstandsteam gewählt. Seine fußballerische Karriere startete er im Tor, wie auf vielen Mannschaftsfotos aus der Gründungszeit zu erkennen ist.

1961 übernahm er von Albert Joos das Amt des Vorsitzenden, das er bis 1969 ausübte. Unter der Federführung von Helmut Stemmer wurden zwischen 1964 und 1966 der neue Sportplatz und das ursprüngliche Clubhaus geschaffen und im August 1966 feierlich eingeweiht. Auch nach seiner aktiven Zeit war er mit seiner Frau Paula ein gern gesehener Gast am Stammtisch im Clubhaus.

Sein Engagement für die Feuerwehr

Doch damit nicht genug des Engagements: Bereits 1951 trat Helmut Stemmer aktiv in die Freiwillige Feuerwehr Orsingen ein. 1953 wurde er Maschinist und 1962 zum Oberfeuerwehrmann. Vier Jahre später erhielt er das Badische Leistungsabzeichen in Gold.

Für seine 25-jährigen Verdienste, darunter auch seine Arbeit als Ausschussmitglied von 1962 bis 1975, wurde er 1976 zum Ehrenmitglied ernannt. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahr 1985 blieb er seiner Feuerwehr durch sein Engagement in der Altersabteilung weiter verbunden.

Ein richtiger Vollblutnarr

Auch die Halb-Olfer Narren trauern um Helmut Stemmer. Er sei ein richtiger Vollblutnarr gewesen, der die Dorffasnacht wie kaum ein anderer gelebt habe. Gerne führte er als Clown mit seinem Reisekoffer den Narrenbaumumzug an, heißt es aus Narrenkreisen.

Vor der Vereinsgründung war Stemmer Teil des damaligen Elferrats, danach neun Jahre lang fester Bestandteil des neuen Narrenrats. Vieles, was heute Tradition der Halb-Olfer Fasnacht ist, hat Helmut Stemmer mitgestaltet und mitgeprägt. Durch sein Engagement im Musikverein war er ein wichtiges Bindeglied zwischen beiden Vereinen und wurde 2003 zum Obernarr ernannt.

Eine würdige Beerdigung

Andreas Fritschi fasst zusammen, Helmut Stemmer sei für die örtlichen Vereine eine große Bereicherung gewesen und werde immer ein Vorbild für Alt und Jung bleiben. Am vergangenen Montag fand die Trauerfeier statt. Feuerwehr und Musikverein waren geschlossen in Uniform vertreten und verabschiedeten ihr langjähriges Ehrenmitglied würdig.